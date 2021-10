Bos BEI Beberkan Kinerja Kinclong Pasar Modal

Kamis, 14 Oktober 2021 | 10:47 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi mengungkapkan, pasar modal Indonesia terus memberikan kinerja baik di tengah pandemi. Hal tersebut tercermin dari penambahan jumlah investor, perusahaan tercatat, maupun aktivitas perdagangan.

"Tercatat, jumlah investor saham atau dalam hal ini single investor identification (SID) terus mengalami peningkatan pada 8 bulan terakhir di 2021 dan menembus rekor baru 1 juta," kata Inarno dalam pembukaan CMSE 2021 secara virtual, Kamis (14/10/2021).

Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor pasar modal mencapai 6,43 juta orang pada September 2021 atau meningkat 65,73% dibandingkan akhir 2020 mencapai 3,88 juta orang.

Investor reksa dana mendominasi jumlah investor pasar modal, yakni sebanyak 5,78 juta orang atau meningkat 82,18% dari akhir 2020. Investor saham mencapai 2,9 juta orang dan diproyeksi akan tembus 3 juta pada pekan ini. Lalu, hingga awal Oktober 2021, pasar modal mendapat tambahan emiten baru sebanyak 38 perusahaan dengan dana Rp 32,15 triliun yang terkumpul. Sehingga hingga kini, sudah ada 750 emiten di BEI.

Adapun aktivitas perdagangan di BEI dalam 3 bulan terakhir mencatatkan rekor tertinggi sejak Bursa Efek diswastanisasi sejak tahun 1992. Rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) mencapai Rp 13 triliun per hari atau melonjak dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, frekuensi transaksi naik 1,2 juta transaksi per hari dan merupakan tertinggi di ASEAN dalam 3 tahun terakhir. Hal ini diikuti lonjakan volume perdagangan 19 miliar lembar per hari.

Untuk itu, diharapkan peran serta investor di pasar modal dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Guna menarik lebih banyak investor masuk, BEI menggelar Capital Market Summit & Expo 2021 (CMSE 2021) yang merupakan rangkaian acara peringatan 44 tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia. Acara yang mengusung tema “Sinergi Pasar Modal Bagi Pemulihan Ekonomi Nasional” ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan BEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kegiatan ini seperti tahun-tahun sebelumnya, akan diselenggarakan pada 14-16 Oktober 2021, bersamaan dengan peringatan Bulan Inklusi Keuangan.

”Kami berharap rangkaian acara Capital Market Summit & Expo 2021 dapat membantu masyarakat melihat bahwa investasi pasar modal terbuka untuk semua orang dan dapat dipercaya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor,” kata Inarno.

CMSE 2021 menghadirkan sembilan sesi seminar dan talkshow dengan -arasumber top level management serta pameran 100 digital booth stakeholders pasar modal, anggota bursa, manajer investasi serta perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat.

