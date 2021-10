Pascaharga Baru Stock Split, Ini Harta Duo Hartono di BCA

Kamis, 14 Oktober 2021 | 19:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak resmi diperdagangkan dengan harga baru pasca-stock split (pemecahan nilai saham) pada Rabu (13/10/2021), saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) terus menguat. Hal ini membuat pundi-pundi orang terkaya di Indonesia Robert Budi Hartono dan kakaknya Michael Bambang Hartono di BCA juga bertambah menjadi Rp 524,907 triliun.

Stock split saham BBCA ditetapkan dengan rasio 1:5. Dengan aksi korporasi ini, total jumlah saham BBCA membesar dari 24,65 miliar saham menjadi 123,27 miliar saham. Adapun nilai nominal saham berubah dari Rp 62,5 per saham menjadi Rp 12,5 per saham. Bersamaan dengan itu, harga saham perusahaan mulai Rabu juga terpecah menjadi Rp 7.320 per saham, dari posisi penutupan perdagangan Selasa (12/8/2021) di harga Rp 36.600 per saham saham.

Mengacu data Bursa Efek Indonesia (BEI), yang dikutip Beritasatu.com Kamis (14/10/2021), saham BCA pada perdagangan Kamis sore ini ditutup menguat Rp 225 (2,9%) mencapai Rp 7.750 dengan kapitalisasi pasar Rp 945,827 triliun. Pencapain ini jauh meninggalkan pesaingnya PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sebesar Rp 637,684 triliun dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) sebesar Rp 379,408 triliun. Adapun pada Rabu (13/10/2021) sempat menyentuh level tertinggi Rp 8.250 per saham pada perdagangan intraday. Alhasil, kapitalisasi pasar saham (market cap) bank swasta ini sempat menyentuh level tertinggi Rp 1.017 triliun. Namun pada penutupan perdagangan hanya menguat Rp 200 (2,73%) mencapai Rp 7.525.

Menilik situs BCA yang mengacu data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 30 Juni 2021, tidak terdapat pemegang saham dengan kepemilikan lebih 5%, kecuali PT Dwimuria Investama Andalan yang merupakan pemegang saham pengendali BCA. Sementara sisanya sekitar 45,06% adalah publik. Adapun Robert Hartono dan Michael Bambang Hartono merupakan pemilik 54,94% atau 67.729.950.000 saham BCA melalui PT Dwimuria Investama Andalan.

Merujuk pada penutupan perdagangan sore ini dan kepemilikan PT Dwimuria Investama Andalan di BCA, maka harta duo Hartono di BCA saat ini mencapai Rp 524,907 triliun. Jika dirinci lebih lanjut, kepemilikan Budi Hartono di PT Dwimuria Investama Andalan mencapai 51%, sementara sisanya dimiliki kakaknya Michael Hartono 49%. Dengan demikian, harta Budi Hartono di BCA mencapai Rp 267,702 triliun, sedangkan harta sang kakak di BCA sebesar Rp 257,205 triliun.

Meski tidak tertera pemegang saham di atas 5% di data KSEI, berdasarkan penulusuran Beritasatu.com, kepemilikan Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja hingga April 2021 di BCA mencapai 40.797.985 saham. Sementara Komisaris BCA Djohan Emir Setijoso sebanyak 106.217.895. Mengacu data di atas, harta Jahja Setiaatmadja di BCA mencapai Rp 316,184 miliar, edangkan Djohan Emir Setijoso Rp 823,166 miliar.

Sebagai gambaran, dari 45,06% total saham publik BCA, porsi individu lokal 3,3% dan individu asing 0,03%. Sementara sisanya institusi lokal mencapai 7,2% dan insititusi asing 34,5%. Adapun berdasarkan kategori lain, komposisi pemodal nasional di saham BCA mencapai 10,51%. Perinciannya perorangan 3,31%, perseroan terbatas 2,53%, asuransi 1,96%, danareksa 1,58%, yayasan 1,13% dan koperasi 0,00%. Sedangkan sisanya 34,55% adalah pemodal asing. Perinciannya perorangan 0,03% dan sisanya badan usaha asing 34,52%.

