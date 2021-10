IMF dan G-20 Sebut Gangguan Rantai Pasok Hambat Pemulihan Ekonomi Global

Jumat, 15 Oktober 2021 | 05:04 WIB

Oleh : Grace Eldora Sinaga / WBP

Washington, Beritasatu.com - Pejabat keuangan dunia yang berkumpul di Washington, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (14/10/2021) fokus menemukan cara untuk meringankan hambatan rantai pasok global. Pasalnya, hal ini akan mendorong harga lebih tinggi dan mengancam pemulihan ekonomi.

Di tengah tingginya kebutuhan, pemasok tidak dapat memenuhi permitaan. Kapal-kapal berbaris di luar pelabuhan AS menunggu menurunkan barang. Sementara itu inflasi konsumen AS tetap tinggi sepanjang September, harga minyak global melonjak lebih US$ 80 per barel mencapai rekor tertinggi beberapa tahun, sedangkan keluarga di Inggris mungkin tidak mendapat kalkun untuk jamuan Natal.

Tantangan pasokan global adalah fokus utama pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF), pertemuan negara-negara ekonomi maju dari Kelompok Dua Puluh (G-20), dan pertemuan kecil menteri keuangan dari Kelompok Tujuh (G7).

Pembatasan pandemi menutup jalur manufaktur dan perdagangan. Sementara pemasok, yang menghadapi kekurangan para pekerja dan supir truk, belum mampu mengimbangi lonjakan permintaan barang secara tiba-tiba ketika ekonomi mulai dibuka kembali.

Gangguan, yang dikhawatirkan sejumlah regulator akan berlangsung lama, telah menghambat momentum pemulihan. Hal ini mendorong IMF memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi utama seperti AS dan Jerman.

Adapun pejabat G-7 setuju bekerja sama memantau kesulitan. "Masalah rantai pasokan dirasakan secara global dan para pemimpin keuangan dari seluruh dunia harus berkolaborasi mengatasi tantangan kita bersama," kata Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, yang memimpin pertemuan negara-negara terkaya di dunia, Kamis (14/10/2021).

Bank Dunia memperkirakan 8,5% pengiriman peti kemas global terhenti di sekitar pelabuhan, dua kali lipat lebih banyak dibandingkan Januari 2021.

Ancaman Inflasi

Gubernur Bank Sentral Italia Ignazio Visco setuju dengan IMF yang mengatakan tekanan inflasi sebagian besar disebabkan faktor jangka pendek, seperti lonjakan permintaan dan masalah pasokan. Namun dia mengakui mungkin memakan waktu berbulan-bulan sebelum memudar.

Para gubernur bank sentral G-20 sedang mempelajari masalah ini untuk melihat apakah ada lebih banyak faktor struktural yang membuat lonjakan inflasi lebih besar dari perkiraan. "Apakah ada beberapa komponen yang bisa menjadi permanen," ungkap Visco, dilansir dari AFP.

Komunike G-20 mengatakan bank sentral akan bertindak sesuai kebutuhan untuk mengatasi stabilitas harga, sambil melihat tekanan inflasi yang bersifat sementara.

Tetapi Presiden Bank Dunia David Malpass memperingatkan bahwa beberapa lonjakan harga tidak akan bersifat sementara. "Butuh waktu dan kerja sama dari pembuat kebijakan di seluruh dunia untuk menyelesaikannya," tukasnya.

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan keterlambatan tingkat vaksinasi untuk menahan pandemi di negara berkembang berkontribusi pada kendala pasokan. "Selama melebar, risiko gangguan rantai pasokan global akan lebih tinggi," kata dia.

AS ringankan hambatan

Di ekonomi terbesar di dunia, Presiden AS Joe Biden mengumumkan sebuah inisiatif untuk meringankan kemacetan pasokan, dengan mendorong layanan 24 jam di pelabuhan dan pemasok.

Dia berkomitmen menambah jam kerja pemimpin pelabuhan raksasa Pantai Barat Los Angeles dan International Longshore and Warehouse Union, serta sejumlah perusahaan termasuk Walmart, FedEx, dan UPS.

