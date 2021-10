Kenaikan Harga Minyak Tertahan Lonjakan Stok Bahan Bakar AS

Jumat, 15 Oktober 2021 | 06:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New York, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada perdagangan Kamis (15/10/2021) setelah produsen Arab Saudi menolak seruan menambah pasokan OPEC+. Di sisi lain Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan lonjakan harga gas alam dapat meningkatkan permintaan minyak untuk pembangkit listrik. Keuntungan harga minyak terpangkas setelah persediaan minyak mentah AS naik lebih dari yang diantisipasi.

Minyak mentah berjangka Brent naik 57 sen, atau 0,7%, menjadi US$ 83,76 per barel setelah mencapai level tertinggi US$ 84,50 per barel. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 52 sen menjadi US$ 80,96.

Stok minyak mentah AS naik secara mengejutkan 6 juta barel, jauh lebih tinggi dari perkiraan kenaikan 702.000 barel yang diperkirakan analis. Sementara produksi naik tipis, mencapai 11,4 juta barel per hari.

“Kenaikan berkelanjutan produksi minyak domestik AS menarik pasar sedikit turun. Ini akan mengurangi beberapa tekanan di pasar,” kata analis Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

IEA mengatakan permintaan minyak akan melonjak 500.000 barel per hari (bph) karena sektor listrik dan industri berat beralih dari sumber energi yang lebih mahal. IEA memperingatkan bahwa krisis energi dapat memicu inflasi dan memperlambat pemulihan ekonomi dunia dari pandemi.

Dalam laporan bulanannya, IEA meningkatkan perkiraan pertumbuhan permintaan minyak global 2022 sebesar 210.000 barel per hari, sehingga total permintaan minyak tahun depan akan mencapai 99,6 juta barel per hari, sedikit di atas level pra-pandemi.

Adapun Arab Saudi menolak seruan meningkatkan produksi tambahan OPEC+. Pada pertemuannya bulan ini, OPEC+ tetap pada kesepakatan sebelumnya meningkatkan produksi sebesar 400.000 barel per hari per bulan.

"OPEC+, telah melakukan pekerjaan luar biasa sebagai pengatur pasar minyak," kata Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman dalam sebuah forum di Moskow.

Produsen serpih AS enggan berinvestasi meningkatkan produksi, sehingga hasilnya masih jauh dari rekor akhir 2019 13 juta barel per hari. Pada Rabu, EIA mengatakan produksi akan rebound menjadi 11,7 juta barel per hari pada 2022.

Sementara Gedung Putih telah berdiskusi dengan produsen minyak dan gas tentang biaya bahan bakar.

Sumber: CNBC