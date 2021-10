Harga Emas ke Level Tertinggi 1 Bulan karena Penurunan Dolar dan Imbal Hasil

Jumat, 15 Oktober 2021 | 07:05 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas menyentuh level tertinggi 1 bulan pada Kamis (15/1/2021), karena penurunan dolar dan imbal hasil obligasi AS memungkinkan investor beralih ke emas sebagai lindung nilai inflasi.

Harga emas di pasar spot naik 0,2% menuju US$ 1.796,59 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 15 September pada US$ 1.800.12. Sementara emas berjangka AS ditutup menguat 0,2% ke US$ 1.797,9.

Kenaikan harga emas sebagian besar mengabaikan data tenaga kerja mingguan AS yang lebih baik. "Pedagang dan investor menyadari bahwa kenaikan inflasi, secara historis, bullish untuk logam, tidak peduli apa yang dilakukan Federal Reserve," kata Jim Wyckoff, analis senior di Kitco Metals.

Jim menambahkan volatilitas pasar saham bulan ini juga memicu permintaan emas.

Sentimen pasar tetap rapuh karena krisis energi global memicu kekhawatiran lonjakan harga sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Sementara harga produsen Tiongkok September mencatat rekor kenaikan tahunan dan harga konsumen AS juga meningkat, sehingga bank sentral mungkin akan mengurangi stimulus lebih cepat dari yang diantisipasi.

Emas dianggap sebagai lindung nilai inflasi, pengurangan stimulus dan kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, sehingga meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Risalah Fed terbaru menunjukkan pengurangan stimulus bisa dimulai pada pertengahan November.

Di tempat lain, perak naik 1,7% menjadi US$ 23,45 per ons dan paladium menguat 1,4% menjadi US$ 2.136,18. Kedua logam mencapai puncak 1 bulan sebelumnya.

Platinum melonjak 3,1% menjadi US$ 1.051,78, tertinggi sejak awal Agustus.

