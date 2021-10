Luncurkan RXPO, Ralali.com Dukung Wellness and Health Tourism

Jumat, 15 Oktober 2021 | 10:47 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Ralali.com menggelar pameran business to business (B2B) virtual yang dapat membantu pelaku bisnis memasarkan produknya secara, aman, nyaman, dan tekan risiko penularan Covid-19. Dengan menghadirkan Wellness & Health Tourism Virtual Expo (Whealth) pada 30 September 2021 hingga 13 Oktober 2021 dalam platform RXPO, Ralali.com berinovasi ciptakan peluang bagi sektor industri wisata kebugaran, kesehatan, dan medis untuk memamerkan produk dan layanan secara virtual.

Bekerja sama dengan Biztrips Events, perusahaan B2B event producer, Whealth 2021 Virtual Expo dihadiri ratusan exhibitor berlatar belakang pelaku bisnis industri pariwisata dan perhotelan, mulai penyedia produk dan layanan kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik, serta asosiasi dan komunitas pelaku bisnis.

Founder dan CEO Ralali.com Joseph Aditya menjelaskan, RXPO merupakan platform virtual event yang dibangun oleh Ralali.com dengan tujuan mempermudah pelaku bisnis dalam memasarkan produk dan jasa mereka di tengah pandemi Covid-19. “The Biggest Virtual Wellness and Health Tourism Virtual Expo in Indonesia ini diharapkan dapat mendukung kebangkitan kembali sektor perekonomian pariwisata Indonesia di masa pandemi Covid-19,” kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10/2021).

Berbagai diskusi turut dihadirkan melalui 20 sesi Whealth Talk bersama beragam narasumber berkualitas yang diselenggarakan selama event ini berlangsung.

“Wellness and Health Tourism Hub atau Whealth dilahirkan untuk menjadi sebuah platform yang dapat menginspirasi dan jembatan yang memungkinan kolaborasi secara nyata antara seluruh pihak terkait dalam industri wellness, health, dan medical tourism di Indonesia,” tambah Founder dan CEO dari Biztrips Events, Johanes Chang.

Sumber: Investor Daily