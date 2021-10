BPS: Neraca Perdagangan September Surplus US$ 4,37 Miliar

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:05 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 4,37 miliar pada September 2021. Dengan perincian ekspor mencapai US$ 20,60 miliar dan impor US$ 16,23 miliar. Neraca perdagangan Indonesia selama 17 bulan beruntun membukukan surplus.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan komoditas nonmigas menyumbang surplus terbesar yakni lemak dan hewan minyak nabati (HS15) dengan nilai ekspor US$ 2,8 miliar, bahan bakar mineral HS (27) dengan nilai ekspor US$ 3,09 miliar, serta besi dan baja (HS 72) dengan nilai ekspor US$ 2,04 miliar “Neraca perdagangan Indonesia selama 17 bulan secara beruntun membukukan surplus,” ucap Margo Yuwono dalam telekonferensi pers pada Jumat (15/10/2021).

Surplus terbesar dialami dengan mitra dagang Amerika Serikat (AS), India, dan Filipina. Nilai surplus dengan AS mencapai US$ 1,5 miliar dimana nilai ekspor US$ 2,3 miliar dan impor US$ 761,6 miliar. “Komoditas penyumbang surplus yaitu berasal dari pakaian dan aksesorisnya,” ucap Margo.

Nilai surplus dengan India sebesar US$ 718,6 juta, dengan nilai ekspor US$ 1,2 miliar dan impor mencapai US$ 515 miliar. Komoditas yang memberikan andil kepada surplus yaitu bahan bakar mineral serta lemak dan minyak hewan nabati. Nilai surplus dengan Filipina mencapai US$ 713,9 juta, dimana nilai ekspor mencapai US$ 812,1 juta dan impor US$ 98,2 juta. Surplus dengan Filipina terjadi karena komoditas bahan bakar mineral serta komoditas kendaraan dan bagiannya. “Dengan Amerika Serikat, India, dan Filipina September ini, Indonesia mengalami surplus yang cukup besar,” tandas Margo.

Sebaliknya, neraca perdagangan Indonesia juga mengalami defisit dengan sejumlah negara. Pertama, defisit dengan Australia sebesar US$ 529,7 juta. Nilai ekspor sebesar US$ 283,8 juta dan impor sebesar US$ 813,5 juta. Komoditas yang menyebabkan defisit yaitu bahan bakar mineral serta biji logam perak dan abu.

Kedua dengan Thailand, yaitu defisit sebesar US$ 346,8 juta. Nilai ekspor US$ 507,1 juta dan nilai impor mencapai US$ 853,9 juta. Komoditas yang menyebabkan defisit yaitu plastik dan barang dari plastik diikuti dengan mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya. Ketiga yaitu defisit dengan Ukraina sebesar US$ 247,2 juta dengan posisi ekspor hanya US$ 20 juta sedangkan nilai impor mencapai US$ 267,2 juta. “Komoditas penyebab defisit dengan Ukraina adalah serealia serta besi dan baja,” ucap Margo.

Secara kumulatif dari Januari sampai September 2021 neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 25,07 miliar. Nilai ekspor secara kumulatif mencapai US$ 164 miliar dan impor mencapai US$ 139 miliar. “Surplus ini sangat tinggi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalkan pada periode yang sama di tahun 2020 ya surplus kita hanya tercatat US$ 13,35 miliar .Bahkan di tahun 2019 kita sempat mengalami defisit,” ucap Margo Yuwono.

Sumber: Investor Daily