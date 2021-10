BPS Catat Ekspor Batu Bara September 2021 Melesat 168,89%

Jumat, 15 Oktober 2021 | 18:15 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sektor pertambangan dan lainnya mencapai US$ 3,77 miliar. Jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2021(month to month/mtm) terjadi kenaikan 3,46% sedangkan bila dibandingkan dengan September 2020 (year on year/yoy) terjadi kenaikan signifikan hingga 183,59%.

Kepala BPS, Margo Yuwono mengatakan, komoditas dengan peranan terbesar di sektor tersebut adalah batu bara dengan porsi 70,33% . Pada September 2021, di pasar internasional terjadi kenaikan harga batu bara 9,50% jika dibandingkan Agustus 2021. Nilai ekspor batu bara meningkat 9% secara month to month.

"Share batu bara 70,33%, kalau kita hitung pertumbuhannya di bulan September ini dibandingkan September 2020 tumbuhnya cukup tinggi yaitu 168,89%,” ucap Margo Yuwono dalam telekonferensi pers, Jumat (15/10/2021).

Komoditas bijih tembaga memiliki porsi 17,23% dari total ekspor sektor pertambangan dan lainnya. Secara yoy terjadi pertumbuhan harga batu bara hingga 166,28%.

Margo mengatakan, komoditas lignit share-nya sebesar 11% naik 904,91% secara yoy namun mengalami kontraksi 13,86% secara MTM. Dia juga mengatakan, secara month to month bijih tembaga tumbuh 1,05% dan biji titanium naik 102,60%.

Sedangkan nilai ekspor sektor industri pengolahan mencapai US$ 15,51 miliar secara month to month terjadi kontraksi 5,29% namun secara yoy mengalami pertumbuhan 34,33%.

Komoditas minyak kelapa sawit mengalami pertumbuhan 59,06% secara month to month dan memberikan kontribusi ke ekspor industri pengolahan 15,67%. Komoditas besi dan baja share-nya mencapai 13,44%. Pertumbuhan ekspor komoditas ekspor besi dan baja secara yoy mencapai 87,43%.

Sedangkan nilai ekspor sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencapai US$ 390 juta. Secara month to month, terjadi kenaikan 15,04% namun terjadi kontraksi 4,96%.

Komoditas penyumbang yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekspor di September ini adalah tanaman obat, aromatik dan rempah-rempah yang mencapai 18,58%.

“Sementara buah-buahan tahunan pertumbuhannya 37,10% dan sayur-sayuran juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi sebesar 109,64%,” ucapnya.

Komoditas yang menyebabkan penurunan secara 4,96% yoy adalah komoditas sarang burung dimana pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 42,88%.

Kemudian, udang hasil tangkap pertumbuhannya turun 90.35% dan sayur-sayuran yang pertumbuhannya turun 45,66%.

Namun, secara yoy juga ada komoditas di sektor pertanian yang mengalami kenaikan yaitu komoditas kopi yang tumbuh 3,78%.

Kopi memiliki porsi 20,79% terhadap ekspor pertanian secara keseluruhan. Diikuti tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah share-nya dalam ekspor pertanian mencapai 19,43%.

"Pertumbuhannya kalau kita bandingkan September 2020 atau yoy tumbuhnya 59,86%. Sementara share yang juga cukup besar berasal dari buah-buahan tahunan share-nya 9,62% dari total ekspor pertanian. Pertumbuhannya mencapai 9,97%,” ucapnya.

