Menguat, Indeks-indeks Acuan Wall Street Mendekati Rekor Tertinggi

Sabtu, 16 Oktober 2021

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Ilustrasi bursa saham AS, Wall Street. (Foto: CNBC)

New York, Beritasatu.com - Wall Street ditutup menguat pada perdagangan Jumat (16/10/2021), ditopang kinerja triwulan ketiga para emiten yang mendorong Dow Jones ke kenaikan tertinggi sejak Juni.

Dow Jones Industrial Average naik 1,1% ke 35.294,76. S&P 500 naik 0,8% ke 4.471,37. Nasdaq naik 0,5% ke 14.897,34.

Ketiga indeks acuan tersebut juga mencatat kenaikan dalam sepekan dan mendekati level tertingginya masing-masing. Dow berjarak 0,9% dari level tertingginya, sementara S&P 500 berjarak 1,6% dan Nasdaq naik 3,3% dari rekor tertinggi.

Goldman Sachs mencatat kinerja yang lebih baik dari perkiraan pasar. Sahamnya naik 3,8% dan menjadi top gainer Dow Jones. Bank-bank lain juga mengalahkan perkiraan pasar, seperti JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley, dan Citigroup.

Menurut Edward Moya, analis Oanda, kepada CNBC, kinerja perbankan mewakili konsumen AS yang sehat dan kuat. "Wall Street tidak mungkin melemah setelah melihat rilis pencadangan, pendapatan perdagangan yang mulai pulih, pertumbuhan kredit yang bervariasi, dan konsumen yang kembali berani mengajukan kredit," kata dia.

Menurut data FactSet, hingga Jumat, dari 41 perusahaan S&P 500 yang sudah melaporkan kinerja mereka, 80% di antaranya menguat lebih baik dair perkiraan pasar.

Penjualan ritel naik 0,7% di bulan September, lebih baik dari perkiraan survei Dow Jones yang memperkirakan penurunan 0,2%.

Bitcoin menembus level US$ 60.000 per dolar seiring optimisme investor akan peluang SEC, atau OJK-nya AS, nmenyetujui perdagangan ETF kontrak berjangka bitcoin.

Sumber: CNBC.com