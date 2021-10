Harga Minyak Terus Naik Dekati Kisaran US$ 85 Per Barel

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 09:23 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah melompat ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, mendekati US$ 85 per barel pada penutupan perdagangan Jumat (15/10/2021).

Menguatnya harga minyak ditopang potensi defisit persediaan dalam beberapa bulan ke depan seiring meningkatnya permintaan akibat dicabutnya pembatasan perjalanan terkait pencegahan Covid-19.

BACA JUGA Kenaikan Harga Minyak Tertahan Lonjakan Stok Bahan Bakar AS

Brent naik 1% ke US$ 84,86 per barel, mendekati level tertinggi US$ 85,1 per barel pada Oktober 2018. Harga WTI naik 1,2% ke US%5 82,28 per barel. Dalam sepekan, WTI menuju kenaikan 3,5%, sementara Brent naik 3%.

Permintaan minyak mentah naik seiring pemulihan dari pandemi Covid-19, dan beralihnya pembangkit listrik dari gas dan batu bara yang lebih mahal ke BBM dan diesel.

AS mengatakan siap membuka kembali pembatasan perjalanan Covid-19 untuk pendatang yang sudah divaksinasi secara penuh mulai 8 November 2021.

Sementara, stok minyak AS truun tajam dan OPEC terus menjaga produksi supaya persediaan tetap ketat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com