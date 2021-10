Bitcoin Naik 8% Ditopang Kabar Reksa Dana Bitcoin di AS

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Harga bitcoin menembus level US$ 60.000 pada perdagangan Jumat (15/10/2021). Investor berharap reksa dana ETF bitcoin yang pertama di AS akan disetjui oleh regulator.

Menurut Coin Metrics, aset kripto terbesar itu naik 8% ke US$ 62.307 atau sekitar Rp 876 juta pada perdagangan Jumat, tertinggi sejak April 2017.

Securities and Exchange Commission (SEC) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) versi AS, disebut akan mengizinkan perdagangan reksa dana perdagangan kontrak berjangka atau reksa dana ETF bitcoin mulai pekan depan. Menurut seorang sumber yang mengetahui proses di SEC, jika terealisasi, ini akan menjadi kemenangan bersejarah bagi industri kripto yang selama ini mencari pengakuan regulator Wall Street.

Sumber tersebut juga mengatakan SEC kemungkinan besar tidak akan memblokir proposal reksa dana ETF yang diajukan ProShares dan Invesco, yang berdasarkan kontrak berjangka dan diajukan di bawah haluan perlindungan reksa dana.

Reksa dana ETF bitcoin yang diajukan ProShares dijadwalkan debut di NYSE pada Selasa minggu depan. Kontrak berjangka bitcoin CME untuk Oktober diperdagangkan di US$ 60.570, naik 4%.

Vijay Ayyar, kepala perdagangan krto Asia Pasifik di Luno, mengatakan harga bitcoin berpotensi anjlok, jika ternyata SEC menolak proposal reksa dana ETF bitcoin.

Pergerakan bitcoin cukup volatil tahun ini. Sempat menembus US$ 64.000 pada bulan April, bitcoin anjlok setelah Tiongkok melarang transaksi dan perdagangan bitcoin baru-baru ini.

Sumber: CNBC.com