Taipei Pack & Foodtech Taipei Tarik 10.000 Minat Pelaku Bisnis

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Taipei International Packaging Industry Show (Taipei Pack) dan Taipei International Food Processing Machinery Show (Footech Taipei) yang digelar di Mall Kelapa Gading Jakarta, pada 14-17 Oktober 2021 telah menarik minat 10.000 pelaku bisnis dan pengunjung pusat perbelanjaan.

"Taipei Pack & Foodtech Taipei & Online Sourcing Meeting merupakan pertemuan bisnis yang menghadirkan perusahaan Taiwan untuk pelaku usaha di Indonesia," kata Director of Taiwan Trade Center Jakarta, Tony Lin dalam keterangan tertulisnya Minggu (17/10/2021).

Pameran yang disponsori Bureau of Foreign Trade (BOFT) Ministry of Economics Affairs (MOEA) Taiwan dan diselenggarakan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) ini menampilkan produk mesin makanan dan kemasan, mesin otomatisasi berefisiensi tinggi dan teknologi terbaru yang menggabungkan perlindungan lingkungan, desain, dan inovasi.

Peserta pameran yang berpartisipasi di antaranya produsen mesin makanan Chung Shen Food Machinery Co. Ltd, Seng Din Industrial Co. Ltd, Ruei Hann Machinery Co. Ltd. Selain itu Allen Plastic Industries Co.,Ltd, Gold Great Good Machinery Co., Ltd, Ri Way Enterprise Co, Ltd. "Setiap produsen memiliki teknologi manufaktur profesional Taiwan dan kemampuan pengembangan penelitian inovatif," kata Tony Lin.

Sumber: BeritaSatu.com