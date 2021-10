Tidak Ada Utang Tersembunyi Tiongkok dalam Proyek Kereta Cepat

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:59 WIB

Oleh : EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Arya Sinulingga menegaskan bahwa tidak ada utang tersembunyi Tiongkok terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekarang menyorot perhatian publik.

Menurutnya, semua utang tercatat dalam Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) Bank Indonesia.

"Tidak ada sama sekali utang tersembunyi dari Tiongkok untuk proyek kereta cepat karena semua tercatat di PKLN Bank Indonesia," kata Arya dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

"Utang tersembunyi Tiongkok buat proyek kereta cepat, itu benar-benar hoax dan tendensius," tambahnya.

Sebelumnya, lembaga riset AidData menyebutkan ada utang tersembunyi atau hidden debt dari Tiongkok. Istilah utang tersembunyi itu muncul dalam laporan berjudul "Banking on the Belt and Road" yang terbuat September lalu.

Laporan tersebut menganalisis data sebanyak 13.427 proyek di 165 negara senilai US$ 843 miliar. Berbagai proyek itu dibiayai lebih dari 300 lembaga pemerintah dan badan-badan milik negara Tiongkok.

Dalam laporannya, AidData menyampaikan besar utang tersembunyi Tiongkok kepada Indonesia mencapai 17,28 miliar dolar AS atau setara 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

AidData mendefinisikan utang tersembunyi sebagai utang yang diberikan oleh Tiongkok kepada negara berkembang bukan melalui pemerintahan negara peminjam, tapi melalui perusahaan negara, bank milik negara, entitas tujuan khusus, perusahaan patungan, dan lembaga sektor swasta.

Dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (Sulni) yang disusun dan dipublikasikan secara bulanan oleh Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, total utang luar negeri (ULN) Indonesia dari Tiongkok sebesar US$ 21,12 miliar pada akhir Juli 2021.

Jumlah utang luar negeri itu terbagi dua, yakni utang yang dikelola pemerintah yang dikelola pemerintah sebesar US$ 1,66 miliar dan utang BUMN serta swasta dengan total mencapai US$ 19,46 miliar.

Sumber: ANTARA