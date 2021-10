Bursa Asia Melemah karena Ekonomi Tiongkok Tidak Sesuai Ekspektasi

Senin, 18 Oktober 2021 | 10:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com — Bursa Asia Pasifik sebagian besar melemah pada perdagangan Senin (18/10/2021) karena investor bereaksi terhadap rilis data ekonomi Tiongkok.

Di Tiongkok daratan, komposit Shanghai turun 0,69%, sedangkan komponen Shenzhen melemah 0,954%. Indeks Hang Seng di Hong Kong tergerus 0,44%.

BACA JUGA Mayoritas Bursa Asia Menguat Sambut Data Inflasi Tiongkok

Produk domestik bruto (PDB) atau ekonomi Tiongkok tumbuh 4,9% pada kuartal ketiga, data resmi menunjukkan Senin. Raihan itu di bawah ekspektasi analis dalam jajak pendapat Reuters tumbuh 5,2%. Produksi industri juga meleset dari perkiraan, naik 3,1% pada September, dibanding ekspektasi jajak pendapat Reuters naik 4,5%.

Di tempat lain, Nikkei 225 di Jepang ambles 0,37%, sementara indeks Topix turun 0,4%. Kospi Korea Selatan melemah 0,23%.

Saham di Australia mengungguli, dengan S&P/ASX 200 naik 0,38%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,1% lebih rendah.

Minyak mentah AS US$ 83

Harga minyak naik pagi ini di jam perdagangan Asia, dengan minyak mentah berjangka AS naik 1,35% menjadi US$ 83,39 per barel. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent menguat 0,94% menjadi US$ 85,66 per barel.

BACA JUGA Impor Tiongkok Tidak Sesuai Ekspektasi Pasar, Bursa Asia Mixed

Saham perusahaan minyak juga naik pada perdagangan Senin. Beach Energy Australia naik 2,42%, sementara Santos menguat 0,75%. Di Jepang, saham Inpex melonjak 4,36%. Saham CNOOC yang terdaftar di Hong Kong juga naik 0,46%.

Mata uang

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 94,008 setelah melemah baru-baru ini dari atas 94,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 114,02 per dolar, setelah melemah akhir pekan lalu dari bawah 114,1 terhadap greenback. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7413, sebagian besar mempertahankan kenaikan setelah kenaikan minggu lalu dari bawah US$ 0,732.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC