BCA Terus Perkuat Fundamental Capai Market Cap Rp 1.000 Triliun

Senin, 18 Oktober 2021 | 11:57 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Sejarah kenaikan harga saham PT Bank Central Asia Tbk (BCA) diyakini akan kembali terulang seiring fundamental bank swasta (non-pemerintah) terbesar di Indonesia ini yang masih terjaga. Harga saham emiten berkode BBCA diyakini bisa terus naik sehingga kapitalisasi pasar (market capitalization/market cap) berpotensi menyentuh Rp 1.000 triliun.

Berdasarkan fakta fundamental dan masa lalu, Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan saham BCA pertama kali diperjualbelikan ke masyarakat pada 31 Mei 2000. Saat itu, BCA melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan harga Rp 1.400 per lembar saham. Setahun berikutnya dilakukan pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:2, yaitu satu saham lama dipecah menjadi dua saham baru. Di mana, harganya kala tersebut sudah mengalami kenaikan menjadi Rp 1.704 per saham dari pertama kali IPO sehingga menjadi Rp 852 per saham.

Aksi korporasi itu berlanjut seiring kenaikan harga BBCA menjadi Rp 3.552 per saham pada 2004 dan menjadi Rp 1.776 per saham setelah stock split dengan rasio yang sama. Kembali pada tahun 2008 ketika BBCA harganya menjadi Rp 7.150 per saham dilakukan stock split menjadi Rp 3.350 per saham.

Sekitar 13 tahun kemudian harganya melonjak lebih 10 kali menjadi Rp 35.000an. Sebagai langkah mendukung pasar modal, terutama tingginya minat investor ritel, manajemen kembali stock split dengan rasio 1:5 sehingga harga saham setelah stock split jadi 7.325, dari posisi penutupan perdagangan Selasa (12/10) Rp 36.600 per saham. Artinya, dengan harga saham sebesar Rp 7.500 maka market cap tinggal Rp 50-an triliun lagi untuk mencapai Rp 1.000 triliun.

“Namun, saya selaku presiden direktur BCA tidak berani berjanji apa-apa. Karena saham kita tahu, pemain saham BCA ada banyak dari investor luar negeri, dana pensiun, perusahaan asuransi, fund manager itu banyak sekali, investor lokal juga banyak sekali. Jadi, pengaruh mereka besar sekali dan saya yakin dan percaya bahwa mereka ini semua arahnya fundamental. Kalau memang fundamental BCA bagus, maka sejarah itu terus akan terus terulang,” ungkap Jahja dalam acara Corporate Action yang disiarkan secara langsung oleh BeritaSatu TV, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Jahja mengingatkan investor sebaiknya jangan terlalu emosional dalam menampatkan portofolio sahamnya. “Jangan emosional, harga berapa saja dibeli, salah. Harus betul-betul melihat fundamental dari sahamnya dan rasional,” ungkap dia.

Kapitalisasi pasar BCA memang berpotensi menyentuh Rp 1.000 triliun, di mana pada penutupan perdagangan Jumat (15/10) sudah berada di Rp 934 triliun dan masih menduduki posisi nomor 1 Top Market Cap di bursa. Saat ini nilai kapitalisasi pasar menjadi yang terbesar untuk bank di Asia Tenggara.

Berdasarkan data perdagangan BEI, Rabu (13/10), nilai kapitalisasi pasar BBCA setelah stock split menembus Rp 936,89 triliun, setara dengan US$ 66 miliar (Rp 14.300 per US$) menjadi level tertinggi (all time high) sejak BCA melantai di bursa saham sejak 31 Mei 2000. Kapitalisasi pasar saham BBCA sempat menyentuh level tertinggi sepanjang masa Rp 1.017 triliun setelah saham ini menyentuh level tertinggi baru Rp 8.250 per saham pada perdagangan intraday sesi pertama di BEI pada Rabu (13/10/2021). Namun pada akhir perdagangan sesi kedua, saham BBCA ditutup di level Rp 7.525 atau naik Rp 200 (2,73%) per saham.

Penguatan harga saham BBCA tersebut menjadikan kapitalisasi pasar perseroan jauh meninggalkan pesaingnya yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), yang berada di urutan kedua dengan kapitalisasi pasar Rp 642 triliun, peringkat ketiga PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 373 triliun, peringkat keempat PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencapai Rp 328 triliun, dan peringkat kelima PT Astra International Tbk (ASII) sebanyak Rp 254 triliun.

Sementara itu, total market cap di BEI mencapai Rp 8.015 triliun. Sedangkan di jajaran perbankan kawasan Asia Tenggara, BCA menempati urutan teratas dengan market cap sebesar US$ 64,7 miliar. Kemudian, disusul oleh DBS Group Holding Ltd (US$ 58,3 miliar), Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BRI (US$ 45,2 miliar), Overseas-Chinese Banking Corp (US$ 39,5 miliar), dan United Overseas Bank Ltd (US$ 33,1 miliar).

Kelengkapan Infrastruktur

Lebih lanjut, BCA saat ini tengah fokus meningkatkan performa Bank Digital BCA sebelum IPO. Peningkatan performa ini mulai dari layanan untuk nasabah hingga kinerja perusahaan. Sejak diluncurkan Juli lalu, layanan digital dengan platform "blu" ini terus meningkatkan fitur sehingga bisa mengakomodasi aktivitas keuangan nasabah. Bank Digital BCA pun sudah menunjukkan kinerja yang positif dari sisi jumlah nasabah dan penyaluran pembiayaan.

Namun, Jahja menyebutkan ketatnya persaingan di industri perbankan nasional diperkirakan hanya menyisakan tiga bank digital yang dapat bertahan dalam 1 dekade ke depan. Hal itu tidak terlepas dari fenomena yang terjadi di negara-negara yang lebih dulu adaptif terhadap layanan keuangan digital.

“Tahun 1988 ada 250 bank yang bertahan cuma separuh dan sekarag cuma 100, dan yang besar tidak sampai 100. Bahwa masuk bank digital untuk efisiensi itu harus karena spesifik pasarnya untuk milenial yang menginginkan fitur baru. Tapi, harus ingat kebutuhan uang tunai di Indonesia masih cukup besar dan kebutuhan informasi seperti call center penting, itu harus dilengkapi. Jangan jadi bank digital, tanpa mempersiapkan diri dan infrastruktur yang melengkapi. Karena di Indonesia cash less society sama sekali belum bisa karena butuh sinal yang kuat, penyebaran informasi dan edukasi ke semua masyarakat,” jelas Jahja.

Laba bersih BCA pada semester I 2021 mencapai Rp 14,5 triliun atau bertumbuh 18% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Pemegang 54,94% saham BCA adalah PT Dwimuria Investama Andalan yang dimiliki oleh duo bersaudara orang terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono dan Bambang Michael Hartono. Sedangkan publik menguasai 45,06%, Djohan Emir Setijoso 0,09%, Jahja Setiatmadja 0,03%, Suwignyo Budiman 0,03%, Tan Ho Hien/Subur Tan 0,01%, dan Tonny Kusnasi 0,01%.

