Heroleads Asia Raih 2 Penghargaan Campaign Agency of the Year 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Dengan pengalaman panjang dan ratusan portofolio yang telah dikerjakan, Heroleads Asia, induk dari Heroleads Indonesia, diganjar penghargaan tahunan bergengsi untuk agensi digital “Campaign Agency of the Year Awards 2020”.

Heroleads Asia yang berlokasi di Bangkok, Thailand, mendapatkan dua penghargaan di tingkat Asia Tenggara, yaitu Thailand Independent Agency of the Year (Silver) dan Southeast Asia Young Business Leader of the Year (Gold).

Penghargaan Thailand Independent Agency of The Year merupakan pengakuan atas kontribusi Heroleads Asia dalam membantu bisnis di berbagai sektor untuk menjadi pemimpin pasar di era digital. Dengan kombinasi data, teknologi, dan kreativitas, Heroleads Asia telah membantu ratusan bisnis di berbagai sektor, mulai dari properti, edukasi, asuransi, e-commerce, dan sebagainya, dalam meningkatkan kesadaran merek (brand awareness), mendapatkan potensi pelanggan (lead generation) serta meningkatkan penjualan secara online melalui platform e-commerce.

Heroleads dalam ajang Campaign Agency of the Year. (Dok. Heroleads)

Sementara itu, penghargaan Southeast Asia Young Business Leader of the Year diberikan secara regular kepada para pemimpin perusahaan berusia di bawah usia 35 tahun di Asia Tenggara yang telah mencapai kesuksesan dalam pertumbuhan bisnis. CEO Heroleads Asia, Carlo Herold dinilai dewan juri, layak menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut. Memiliki visi yang tajam dengan jaringan bisnis yang kuat di usia mudanya, Carlo berhasil membawa Heroleads Asia berkembang pesat di Thailand dan Indonesia.

Melihat peluang pertumbuhan bisnis digital di Asia Tenggara, Carlo mendirikan Heroleads Asia dan memposisikan diri sebagai performance marketing agency dan dengan cepat menjadi sukses. Hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun, Heroleads Asia telah berhasil menjadi salah satu agensi yang sangat diperhitungkan, baik di Thailand maupun Indonesia.

Heroleads juga dipercaya menjadi partner resmi dan terus berkolaborasi dengan platform digital, seperti Google, Facebook, dan TikTok. Di Indonesia sendiri, sejak beroperasi di awal 2018, Heroleads Indonesia telah membantu lebih dari 300 partner lintas sektor, baik edukasi, properti, asuransi, pembiayaan, otomotif, dan lain sebagainya, yang berasal tidak hanya dari area Jabodetabek, namun juga Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Denpasar, Makassar, Manado, dan kota-kota besar lainnya.

