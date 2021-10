Harga Minyak Turun karena Data Pabrik AS Indikasikan Kekhawatiran Permintaan

Selasa, 19 Oktober 2021 | 05:32 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melemah pada Senin (18/10/2021) setelah menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun karena produksi industri AS September turun, meredam antusiasme permintaan minyak.

Minyak mentah berjangka Brent turun 62 sen atau 0,7% menjadi US$ 82,26 per barel setelah mencapai US$ 86,04, tertinggi sejak Oktober 2018. Smentara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 12 sen, atau 0,1%, menjadi US$ 82,40 per barel, setelah mencapai US$ 83,87, tertinggi sejak Oktober 2014. Kedua kontrak naik setidaknya 3% minggu lalu.

BACA JUGA Harga Minyak Terus Naik Dekati Kisaran US$ 85 Per Barel

Produksi di pabrik-pabrik AS turun paling tajam dalam 7 bulan karena krisis semikonduktor global menekan output kendaraan bermotor. Hal ini bukti bahwa kendala pasokan menghambat pertumbuhan ekonomi.

"Pasar minyak dimulai dengan banyak kegembiraan, tetapi data yang lemah pada produksi industri AS menyebabkan orang kehilangan kepercayaan terhadap permintaan, dan Tiongkok merilis data yang meningkatkan kekhawatiran itu," kata analis Price Futures Group Phil Flynn di New York.

Produksi minyak dari cekungan Texas dan New Mexico diperkirakan akan naik 62.000 barel per hari (bph) menjadi 4,8 juta barel per hari bulan depan, Administrasi Informasi Energi mengatakan dalam laporan produktivitas pengeborannya. Total produksi minyak dari tujuh formasi serpih utama diperkirakan akan naik 76.000 barel per hari menjadi 8,29 juta barel per hari di bulan tersebut.

Pelonggaran pembatasan setelah pandemi Covid-19 dan musim dingin akan meningkatkan permintaan minyak. "Melonggarnya pembatasan di seluruh dunia kemungkinan akan membantu pemulihan konsumsi bahan bakar," kata analis di ANZ Bank dalam sebuah catatan,

BACA JUGA Kenaikan Harga Minyak Tertahan Lonjakan Stok Bahan Bakar AS

Analis OANDA, Edward Moya mengatakan suhu dingin di belahan bumi utara juga diperkirakan memperburuk defisit pasokan minyak. "Defisit pasar minyak akan menjadi lebih buruk karena krisis energi akan meningkat," katanya.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pada Senin bahwa Jepang akan mendesak produsen minyak untuk meningkatkan produksi dan mengambil langkah guna meredam dampak lonjakan biaya energi pada industri.

Data Tiongkok menunjukkan pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga turun ke level terendah dalam setahun akibat kekurangan listrik, hambatan pasokan, dan wabah Covid-19.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC