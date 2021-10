Harga Emas Tertekan Kenaikan Imbal Hasil Obligasi AS

Selasa, 19 Oktober 2021 | 06:18 WIB

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada Senin (18/20/2021) karena kenaikan imbal hasil obligasi AS, meskipun sentimen risiko di pasar keuangan membatasi pelemahan pada logam mulia tersebut.

Harga emas di pasar spot turun 0,1% menjadi US$ 1.765,14 per ons, sementara emas berjangka AS melemah 0,2% pada US$ 1.765,70.

"Jika imbal hasil terus meningkat, hambatan akan tetap signifikan untuk emas," kata analis OANDA, Craig Erlam.

Sentimen di pasar keuangan tetap lemah karena pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat. Sementara lonjakan harga minyak memicu kekhawatiran peningkatan inflasi.

Acuan imbal hasil obligasi AS 10 tahun naik karena investor memprediksi akan terjadi kenaikan suku bunga. Sementara indeks dolar tetap stabil.

Emas dipandang sebagai lindung nilai inflasi. Emas juga bersaing dengan dolar untuk status safe-haven. Pengurangan stimulus bank sentral dan prospek kenaikan suku bunga mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik, sehingga membebani emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Investor semakin mengharapkan Federal Reserve AS (The Fed) untuk mulai mengurangi pembelian aset setelah data menunjukkan peningkatan solid harga konsumen AS bulan lalu.

Logam mulia lainnya juga turun, seperti perak melemah 0,3% ke US$ 23,21 per ons dan platinum ambles 1,8% menjadi US$ 1.035,29. Palladium turun 3,3% menjadi US$ 2.005,07, terendah dalam lebih seminggu.

