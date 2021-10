Hati-hati IHSG Berpeluang Turun, Simak Saham Pilihannya

Selasa, 19 Oktober 2021 | 07:54 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan melemah di tengah sentimen negatif global.

"Sejumlah sentimen negatif akan melanda IHSG di tengah kondisi yang mulai overheated," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Selasa (19/10/2022).

Dia mengatakan sentimen negatif tersebut jatuhnya harga batu bara pada Senin (18/10/2021) sebesar 2,63% sehingga selama 4 hari berturut-turut harga batu baru turun 9,93% seiring Pemerintah Tiongkok memprakarsai sejumlah langkah untuk meningkatkan pasokan dalam beberapa bulan terakhir. " Investor perlu waspada terjadi aksi profit taking atas saham berbasis batu bara ke depannya," kara Edwin.

Sentimen negatif lainnya dampak kenaikan imbal hasil (yield) obligasi AS tertinggi sejak Juni 2021. Imbal hasil berpotensi mengalami kenaikan sebagai antisipasi terjadinya tapering off & kenaikan suku bunga The Fed karena tingginya tingkat inflasi AS. Kondisi ini merontokan harga emas.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.616 - 6.711.

Bursa AS Wall Street bervariasi pada Senin (18/10/2021). Investor yakin bagusnya laporan pendapatan perusahaan besar akan berlanjut. S&P 500 naik 0,3% menjadi 4.486,46, sedangkan Dow Jones Industrial Average turun 36,15 poin, atau 0,1%, menjadi 35.258,61. Nasdaq Composite naik 0,8% menjadi 15.021,81.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan awal pekan, Senin (18/10/2021 ditutup menguat 25,43 poin atau 0,38% ke level 6,658,76. Pencapaian tersebut, mendekati raihan rekor tertinggi sepanjang masa yang terjadi pada tahun 2018 lalu, di level 6.693,46.

Adapun untuk rekomendasi saham:

1. PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) Rp 6.475- Rp 7.150

Buy Rp 6.800.

2. PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) Rp 3.190- Rp 3.500

Buy Rp 3.360.

3. PT Era Jaya Swasembada Tbk (ERAA) Rp 630- Rp 7.30

Buy Rp 660.

4. PT Japfa Comfeed Tbk (JPFA) Rp 1.850 - 2.050

Buy Rp 1.945.

5. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Rp 4.190 - Rp 4.640.

Buy Rp 4.410.

