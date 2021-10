Kementerian PUPR Lelang 191 Paket Pekerjaan TA 2022 Senilai Rp 2,37 T

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:10 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar lelang dini 191 paket pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2022 di Provinsi Jawa Timur senilai Rp 2,37 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dini dapat meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran pembangunan infrastruktur, karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal.

"Belanja pembangunan infrastruktur masih menjadi tumpuan dalam membantu perbaikan pemulihan ekonomi nasional, disamping investasi dan kegiatan ekspor yang masih rendah akibat pandemi covid-19,” ujar Basuki dalam siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Dewi Chomistriana mengatakan, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi telah melakukan reformasi organisasi dengan membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) yakni Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) yakni 34 Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi.

"Berdasarkan laporan dari Kepala BP2JK Jawa Timur, telah teridentifikasi jumlah paket tender dini di Provinsi Jawa Timur sebanyak 191 paket dengan nilai Rp2,37 triliun per 14 Oktober 2021," terang Dewi.

Dewi menambahkan, dalam waktu dekat diharapkan masing-masing unit organisasi dapat segera menyampaikan usulan paket-paket yang akan dimasukkan pada tender atau seleksi dini dilengkapi dengan berbagai dokumen persyaratan dalam proses tender.

Sebagai bentuk komitmen Kementerian PUPR dalam pencegahan pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa serta penguatan integritas SDM Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan pakta komitmen anti penyuapan bersama mitra kerja yaitu seluruh balai-balai teknis Kementerian PUPR di Wilayah Jawa Timur.

"Saya juga ingatkan kembali arahan Bapak Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dimana seluruh pegawai Kementerian PUPR harus dapat melaksanakan prinsip 4 Big Nos yakni No Bribery (suap), No Kick Back (imbalan), No Gift (hadiah), No Luxurious Lifestyle (tetap sederhana)," tutur Dewi Chomistriana.

