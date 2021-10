Mal Mulai Ramai Pengunjung, Tarif Sewa Ritel Diproyeksi Stabil

Selasa, 19 Oktober 2021 | 13:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Meski ada pelonggaran PPKM untuk sektor ritel, tidak membuat harga sewa mal atau pusat perbelanjaan di Jakarta mengalami kenaikan.

Head of Research Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, mengatakan, harga sewa untuk ritel di Jakarta diproyeksikan stabil hingga akhir tahun 2021.

"Dari awal 2021 sampai sekarang dengan saat ini tarif sewa dan biaya pemeliharaan cenderung stabil dan ini akan terus berlanjut hingga penghujung 2021," ujar Ferry Salanto, Selasa (19/10/2021).

Menurut Ferry, penyesuaian tarif sewa dan biaya pemeliharaan sepertinya akan terjadi pada tahun 2022 sejalan dengan perbaikan situasi ekonomi di Indonesia.

"Skema bagi hasil atau revenue sharing menjadi opsi pembayaran yang banyak ditawarkan oleh para pengelola pusat perbelanjaan atau mal," jelasnya.

Ferry menjelaskan, tarif sewa ritel di Jakarta rata rata di angka Rp 550.000 per meter persegi (m2) dan tarif untuk pemeliharaan di angka Rp 150.000 per m2 per bulan.

"Kebijakan anak usia 12 tahun ke bawah yang diizinkan masuk mal, serta pembukaan fasilitas sarana bermain di dalam mal, membuat tingkat kunjungan mal akan terus meningkat. Selain itu, kehadiran penyewa baru bisa menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan ke mal," tandasnya.

