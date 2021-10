Kingland Avenue Tunjuk Cushman & Wakefield Kelola Apartemen

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kingland Avenue, hunian berkonsep University Town resmi menggandeng perusahaan real estate asal Amerika Serikat (AS), Cushman & Wakefield sebagai bulding management untuk tower The Venetian dan tower The Fritz. Kerja sama ini menjadikan Kingland Avenue sebuah kawasan hunian dengan pelayanan bertaraf internasional.

Managing Director Kingland Avenue, Andy Candra, mengungkapkan Cushman & Wakefield dikenal sebagai salah satu perusahaan konsultan properti terbaik di dunia yang banyak mengelolah perkantoran, apartemen dan area komersial seperti mal di berbagai belahan dunia.

"Kerja sama dengan Cushman & Wakefield sebagai building management service, akan menjadikan Kingland Avenue sebuah kawasan hunian dengan pelayanan berskala internasional,” ujar Andy usai penandatanganan Partnership Agreement, di Marketing Gallery Kingland Avenue, Serpong, Banten, Senin (18/10/2021).

Andy mengungkapkan, nantinya para penghuni akan dimanjakan dengan beragam fasilitas menarik dengan pelayanan standardisasi kelas dunia yang dihadirkan oleh Cushman & Wakefield, seperti swimming pool, kids pool, jogging track, children playground, outdoor yoga, sunken pavilion, gourmet pavilion, dan indoor sports club. Selain itu ada juga lifestyle plaza yang langsung terintegrasi dengan tower The Fritz dan The Venetian.

"Setelah perjajian kerja sama ini, Cushman & Wakefield selaku building management nantinya juga akan membantu proses serah terima unit apartement, menyeleksi berbagai vendor yang berkaitan dengan sistem operasional dan alat pendukung fasilitas gedung dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Managing Director Cushman & Wakefield Indonesia, Lini Djafar menambahkan, Cushman & Wakefield merupakan sebuah perusahaan ternama asal AS yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun.

Menurutnya, di Indonesia sendiri Cushman & Wakefield telah hadir dari tahun 2008 dan telah memiliki beberapa klien besar seperti AlfaLand, Sahid Group, Total Bangun Persada, UOB, Toto, BCA, dan masih banyak lagi.

"Kami berharap kerja sama ini akan menambah kenyamanan para penghuni Kingland Avenue,” ujarnya.

