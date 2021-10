Lonjakan Harga Batu Bara Beratkan Industri Dalam Negeri

Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:30 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Harga batu bara yang melonjak mulai memberatkan beberapa industri Tanah Air. Jika tidak ditangani dengan benar, batu bara akan membuat efek berkesinambungan mulai industri kolaps sampai bermunculan pengangguran. Pemerintah harus segera melakukan intervensi guna menyelamatkan sejumlah industri di Indonesia yang mengonsumsi batu bara dalam kegiatan operasionalnya. Hal ini seiring dengan harga batu bara yang meroket hingga mencapai di atas US$ 200 per metrik ton. Kegiatan operasional sejumlah industri bahkan tidak maksimal karena tingginya harga batu bara di antaranya sektor semen, tekstil, kertas, pupuk, hingga industri pengolahan dan pemurnian serta industri kimia lainnya.

“Pemerintah harus menetapkan selling price, harga maksimum batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO). Persyaratannya juga harus dicantumkan. Misalnya harus bayar tunai atau kredit dengan tenor berapa lama,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja Selasa (19/10/2021).

Sebagai informasi, harga batu bara saat ini masih berada di atas US$ 200 per metric ton. Harga yang begitu tinggi dikhawatirkan akan membuat pengusaha batu bara nasional jor-joran ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dari data yang ada, tercatat pada Rabu (06/10/2021), harga batu bara di pasar ICE Newcastle (Australia) tercatat mencapai US$ 236 per ton, anjlok 15,71% dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai US$ 280 per ton. Meski anjlok, tetap saja harganya masih membubung di atas US$ 200 per ton, tertinggi bahkan setidaknya sejak 2008 lalu.

Melihat tingginya harga batu bara seperti itu, Jemmy khawatir akan semakin banyak industri yang mengurangi kapasitas produksinya, bahkan ada tanda-tanda sejumlah industri akan menutup usahanya. “Kalau ini terjadi ujung-ujungnya karyawan akan dirumahkan lagi. Kami berharap hal tersebut tidak terjadi,” ujarnya.

Jemmy meminta kepada produsen batu bara agar memperhatikan kebutuhan batu bara dalam negeri. Pasalnya, jika dibandingkan ekspor, kebutuhan DMO batu bara terbilang kecil, hanya 25%. Jika kebutuhan tersebut terpenuhi, industri tekstil dan industri lainnya bisa beroperasi secara full atau maksimal. “Intervensi pemerintah dengan selling price-nya, akan membuat pelaku industri mempunyai panduan atau patokan harga untuk DMO batu bara sehingga mereka bisa berhitung untuk keperluan ongkos produksinya,” tandas dia.

Sebelumnya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyampaikan sinyalemen bahwa kenaikan harga batu bara justru bisa menjadi bumerang bagi industri dalam negeri. Pasalnya, ongkos yang harus dikeluarkan industri untuk sumber energinya akan menjadi lebih besar dari biasanya. Namun di sisi lain tren kenaikan harga batu bara ini bisa menjadi berkah bagi Indonesia karena bisa meningkatkan penerimaan negara. "Yang menjadi tantangan bagaimana batu bara di dalam negeri tetap kompetitif. Artinya, jika harganya terlalu tinggi industri dalam negeri akan kesulitan memperoleh energi karena terlalu mahal,” ujarnya.

Karena itu, Airlangga menekankan perlu adanya keseimbangan antar sektor agar industri tidak dirugikan dari lonjakan harga batu bara ini. “Kita harus mendorong keseimbangan antar-sektor tersebut,” tandasnya.

Sumber: BeritaSatu.com