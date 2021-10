Memasuki Musim Dingin, Harga Minyak Terus Naik

Rabu, 20 Oktober 2021 | 07:37 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia ditutup menguat pada perdagangan Selasa (19/10/2021). Harga minyak tetap tinggi akibat kelangkaan energi, ditambah dengan menurunnya suhu di Tiongkok yang membuat permintaan BBM naik.

Harga minyak mentah Brent naik 1,2% ke US$ 85,32 per barel. WTI naik 1,5% ke US$ 83,71 per barel.

Dalam dua bulan terakhir, harga minyak mentah terus menguat. Brent terpantau naik 19% sejak awal September, sementara WTI naik 22%.

Semakin dekatnya musim dingin di Belahan Utara Bumi membuat permintaan energi naik, seperti BBM untuk pemanas. Selain BBM, harga batu bara dan gas bumi juga diperkirakan tetap tinggi.

Mahalnya batu bara dan gas bumi diperkirakan akan membuat permintaan BBM, yang lebih murah, akan naik.

Di Brasil, Petrobras mengakui permintaan minyak untuk November melebihi kapasitas produksi mereka.

Sumber: CNBC.com