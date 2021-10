Nilai Pasar Gift Wrapping Paper Tembus Rp 211,86 Triliun

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:51 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Bisnis industri kreatif kertas pembungkus hadiah atau gift wrapping paper sangat potensial. Nilai pasar industri ini diperkirakan mencapai US$ 15 miliar atau setara Rp 211,86 triliun. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Bisnis industri kreatif kertas pembungkus hadiah atau gift wrapping paper dinilai sangat potensial.

Managing Director PT Cermai Makmur Abadi Internasional (Cermai Makmur), Theresia O Sutaman, mengatakan potensi itu mencuat seiring dengan banyaknya negara yang memiliki tradisi memberi hadiah khusus, sehingga menuntut pembungkusan kado.

"Potensi pasar ekspor gift wrapping paper sangat besar. Info yang kami peroleh, nilainya mencapai sekitar US$ 15 miliar atau sekitar Rp 211,85 triliun per tahun," ujar Theresia dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (20/10/2021).

Theresia menjelaskan, Cermai Makmur merupakan salah satu pemain ekspor gift wrapping paper. Perusahaan yang berdiri sejak 28 tahun lalu itu membidik dua pasar utama, yakni Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

"Pemain besar bisnis gift wrapping paper adalah perusahaan-perusahaan global, sekalipun demikian kita mampu bersaing. Perusahaan Indonesia dapat berkecimpung asal kompetitif dan mampu menciptakan buyer di pasar besar dunia,” paparnya.

Theresia menambahkan, pihaknya memproduksi gift wrapping product, termasuk gift wrap paper, gift boxes, gift bags, printed tissue papers, serta tags dan kartu ucapan. "Selain itu, kami juga memproduksi party decorations seperti untuk ulang tahun atau birthday, graduation, weddings, dan valentine,” tambahnya.

Mengutip data Grand View Research, nilai produk pembungkus kado global mencapai US$ 15,1 miliar pada 2018. Inovasi produk dalam pembungkus kado merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap pertumbuhan industri ini.

Selain itu, peningkatan daya beli telah mendongrak permintaan untuk pilihan hadiah yang elegan dan disesuaikan. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri produk hadiah secara keseluruhan, yang secara positif akan mempengaruhi pasar global.

Adapun salah satu pemain besar bisnis gift wrapping paper, IG Design Group PLC, Inggris ditaksir mampu meraih pendapatan sekitar US$ 634 juta.

Mengutip data laporan London Stock Exchange (8/10/2021), pendapatan IG Design Group PLC's pada 2019 sebesar US$ 448,4 juta. Kemudian naik menjadi US$ 494,2 juta pada 2020. Tahun 2021, hingga ini tercatat sebesar US$ 634,3 juta.

Lalu, pemain besar lainnya di industri ini datang dari Tiongkok. "Tiongkok berkontribusi sekitar 30% terhadap pasar gift wrapping paper global,” tutur Theresia.

Dia optimistis, nilai pasar gift wrapping paper global masih terus bertumbuh. "Karena itu, peluang perusahaan Indonesia untuk masuk juga terbuka lebar," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com