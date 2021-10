Bursa Asia Dibuka Mixed

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia bergerak bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Kamis (21/10/2021). Sebelumnya, Wall Street ditutup menguat, bahkan Dow Jones Industrial Average sempat menembus rekor intraday tertinggi.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,64%, Topix Jepang turun 0,36%, S&P/ASX 200 Australia datar, Kospi Korsel naik 0,3%.

Dow Jones Industrial Average mencatat rekor tertinggi pada perdagangan Wall Street Rabu (20/10/2021), ditopang laporan kinerja emiten yang cemerlang dan rekor baru bitcoin.

Dow Jones ditutup naik 0,4% ke 35.609,34. Sebelumnya Dow sempat menembus rekor intraday tertinggi 35.669,69 di awal sesi. S&P 500 naik 0,3% ke 4.536,2 dan Nasdaq turun 0,05% ke 15.121,68.

Bitcoin menembus rekor baru di atas US$ 66.000 setelah reksa dana ETF bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy ETF, mulai diperdagangkan Selasa kemarin.

Sempat melemah, harga minyak mentah dunia menguat pada perdagangan Rabu (20/10/2021) setelah stok minyak mentah AS secara tak terduga turun.

Brent naik 0,87% ke US$ 85,82 per barel. WTI naik 1,1% ke US$ 83,37 per barel.

Sumber: CNBC.com