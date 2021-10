IHSG Rawan Terkoresi, Investor Perlu Cermati Saham Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 08:56 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / FMB

Jakarta, Beritasatu.com — Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini rawan terkoreksi dengan level support berada di 6.573, 6.451 dan level resisten berada di 6.680, 6.690.

MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (21/10/2021), Selasa kemarin IHSG ditutup cenderung flat ke level 6,655 dengan diikuti adanya tekanan jual. Posisi IHSG diperkirakan sudah berada di akhir wave (v) dari wave [iii] dari wave A, sehingga meskipun masih berpeluang menguat namun sudah relatif terbatas.

“IHSG rawan terkoreksi terlebih dahulu untuk membentuk wave [iv]. Adapun potensi koreksi wave [iv] ini berada pada rentang 6,440-6,610,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

SAME - Buy on Weakness (488)

SAME ditutup menguat cukup signifikan pada perdagangan kemarin (19/10) di level 488 dan diiringi dengan peningkatan tekanan beli. Diperkirakan, selama SAME mampu bertahan di atas 438 sebagai level support-nya, maka saat ini posisi SAME sedang berada di awal wave A dari wave (B).

Buy on Weakness: 474-488

Target Price: 530, 635

Stop loss: below 438

BRPT - Buy on Weakness (980)

BRPT ditutup menguat 2,6% ke level 980 pada perdagangan kemarin (19/10), pergerakan BRPT diiringi oleh tekanan beli yang besar namun tertahan oleh MA60-nya. Diperkirakan, posisi BRPT sedang berada di awal wave C dari wave (A) dari wave [Y], sehingga BRPT berpeluang menguat dan diperkirakan menguji resistance di 1,165.

Buy on Weakness: 940-970

Target Price: 1,030, 1,165

Stop loss: below 905

ERAA - Buy on Weakness (645)

Selasa kemarin (19/10), ERAA ditutup terkoreksi 2,3% ke level 645 dan mulai muncul adanya tekanan jual. Posisi ERAA saat ini diperkirakan sedang membentuk wave (2) dari wave [C], sehingga koreksi dari ERAA ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan BoW.

Buy on Weakness: 610-640

Target Price: 700, 725

Stop loss: below 575

ADHI - Sell on Strength (1,190)

ADHI ditutup cenderung flat di level 1,190 pada perdagangan kemarin (19/10), pergerakan ADHI pun diikuti dengan munculnya volume jual. Diperkirakan, saat ini posisi ADHI sedang berada di awal wave 4 dari wave (3), hal ini berarti ADHI masih rawan terkoreksi terlebih bila tidak mampu break dari 1,220 sebagai level resistancenya. Adapun level koreksi ADHI diperkirakan berada pada rentang 1,025-1,125 dan dapat dimanfaatkan untuk level buyback.

Sell on Strength: 1,190-1,220

