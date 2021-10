Rawan Penyelewenagan, Harga Solar Subsidi dan Non-Subsidi Perlu Dikaji Ulang

Kamis, 21 Oktober 2021 | 13:50 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah perlu merevisi harga solar subsidi hingga rentang perbedaan dengan solar non-subsidi semakin tipis. Tujuannya, menekan penyalahgunaan solar subsidi.

BACA JUGA Kuota Solar Per SPBU Perlu Dikaji Ulang

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, idealnya rentang harga jual solar subsidi dengan solar nonsubsidi maksimal Rp 1.000 per liter. "Saat ini harga solar subsidi Rp 5.150 per liter, sedangkan solar nonsubsidi Rp 9.500 per liter," kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/10/2021).

Dia mengakui, jumlah sumber daya manusia (SDM) pada Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) terbatas untuk melakukan pengawasan khususnya ditribusi solar subsidi. Untuk itu, pemerintah bisa meminta agar Polri aktif melakukan pengawasan di lapangan.

Lebih lanjut dia menilai kekosongan solar yang terjadi belakangan ini kurang tepat jika disebut kelangkaan. Pasalnya, hal ini hanya terjadi pada beberapa SPBU di sejumlah kabupaten/kota, bukan terjadi di seluruh SPBU pada semua kabupaten/kota di provinsi.

“Saya meyakini kekosongan solar subsidi di beberapa SPBU tidak berarti bahwa stok BBM solar (B30) di Indonesia menipis atau bermasalah karena ini bisa dibuktikan dengan tidak terganggunya distribusi atau penjualan solar B30 buat keperluan industri dan marines (kapal-kapal). Jika solar bermasalah tentunya pihak industri dan pelayaran pasti sudah berteriak," katanya.

Sofyano menambahkan, agar kekosongan solar tidak dipolitisir dan didramatisir pihak tertentu, PT Pertamina dan BPH Migas sebaiknya menyampaikan ke publik, SPBU mana saja yang sempat alami kekosongan solar subsidi dan penyebabnya. "Bukankah Pertamina sudah lakukan program digitalisasi juga pada SPBU-SPBU, tentunya masalah kekosongan SPBU sangat mudah dan cepat diketahui," pungkasnya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily