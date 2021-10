Harga Timah Tembus US$ 39,800 Per MT, Ini Dampak Positif Bagi Negara

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga timah di pasar fisik timah murni batangan yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)/Jakarta Futures Exchange (JFX), pada 19 Oktober 2021 mencapai US$ 39.800 per metrik ton (MT). Harga ini merupakan tertinggi sejak timah murni batangan mulai diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta. Selama Oktober 2021, harga timah murni batangan di BBJ telah naik 18,2%, dari 1 Oktober 2021 sebesar US$ 33.670 per metrik ton. Kenaikan harga timah akan memberikan tambahan devisa bagi negara.

Direktur Utama BBJ/JFX Stephanus Paulus Lumintang, mengatakan kenaikan harga di pasar fisik timah murni batangan menunjukkan melonjaknya permintaan pasar, khususnya ekspor. Harga yang terjadi di BBJ ini adalah harga pasar yang terbentuk atas dasar permintaan dan penawaran secara murni. "Terciptanya harga tertinggi ini merupakan angin segar bagi ekosistem pasar fisik timah murni batangan di BBJ. Selain itu, pergerakan ekonomi global yang mulai tumbuh, tentunya juga memberikan stimulus terhadap terjadinya kenaikan transaksi ini,” kata dia dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/10/2021).

Pasar fisik timah murni batangan yang diperdagangkan di BBJ merupakan perdagangan timah produksi PT Timah Tbk dan khusus untuk kegiatan ekspor. Sampai kuartal III tahun 2021, transaksi pasar fisik timah murni batangan di BBJ mencapai 672 lot dalam 30.108 metrik ton, dengan total nilai transaksi US$ 892,2 juta, atau lebih Rp 12,6 triliun.

Sebagai catatan, pasar fisik timah murni batangan untuk ekspor di BBJ mulai diperdagangkan sejak pertengahan tahun 2019. Sedangkan untuk pasar fisik timah dalam negeri baru mulai berjalan sejak Maret 2021.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), Fajar Wibhiyadi mengatakan, kenaikan harga timah untuk ekspor di pasar fisik timah murni batangan di BBJ memberikan dampak positif kepada negara. "Kita tahu, dengan adanya ekspor timah akan memberikan tambahan devisa bagi negara. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun daerah juga akan mendapatkan dana bagi hasil dari royalty atas ekspor timah yang ada,” kata dia.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan Pajak, disebutkan bahwa pemerintah akan mendapatkan royalty sebesar 3% dari harga jual. Selanjutnya, bagi pemerintah daerah akan ada alokasi dalam bentuk Dana Bagi Hasil. Indonesia sendiri menjadi pemain yang diperhitungkan di pasar timah dunia, yang memiliki cadangan sekitar 17% dari total cadangan timah dunia.

