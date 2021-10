Ini Institusi dan Produk Syariah Terbaik 2021 Versi Majalah Investor

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Direktur Beritasatu Media Holdings selaku Moderator Primus Dorimulu (kiri) bersama pembicara Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi H. Achsien, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO) Hery Gunardi, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nurhidayat saat acara Financial Innovation dengan tema “Prospek Cerah Bisnis Syariah” live di Beritasatu News Channel, live via zoom dan live streaming di Beritasatu.compada Kamis 21 Oktober 2021. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan)

Jakarta, Beritasatu.com – “Investor Best Syariah Awards 2021” kembali diberikan untuk institusi keuangan syariah maupun instrumen keuangan syariah. Tahun ini, penghargaan diberikan untuk 11 institusi keuangan syariah dan 16 produk keuangan syariah dengan kinerja paling baik. Selain itu, ada empat perusahaan mendapat penghargaan khusus. Penghargaan juga diberikan kepada tiga tokoh yang telah berkontribusi besar untuk perkembangan industri keuangan syariah nasional.

Ketua Dewan Juri Syariah Awards 2021, Adiwarman Karim, mengatakan momen penghargaan tahun ini berlangsung di tengah optimisme yang tinggi tentang peluang kemajuan industri keuangan syariah Indonesia. “Ada sejumlah milestone penting yang ditorehkan industri keuangan syariah Indonesia, justru di tengah tantangan krisis akibat pendemi Covid-19. Selain kelahiran Bank Syariah Indonesia, akan ada sejumlah kejutan menarik yang akan diketahui publik kelak,” ujar Adiwarman dalam keterangan tertulisnya Kamis (21/10/2021).

Institusi keuangan peraih “Investor Best Syariah Awards 2021” meliputi lima bank (stand alone maupun unit usaha syariah/UUS), lima perusahaan asuransi, dan satu perusahaan multifinance. Pada kelompok bank syariah dengan aset di atas Rp 20 triliun, penghargaan diberikan pada PT Bank Aceh Syariah. Sedangkan PT Bank BTPN Syariah Tbk menjadi yang terbaik untuk kategori aset di bawah Rp 20 triliun sekaligus menjadi penghargaan keempat secara beruntun sejak tahun 2018.

Pada kelompok unit usaha syariah (UUS) perbankan, untuk ketiga kalinya secara berurutan PT Bank CIMB Niaga Tbk menjadi yang terbaik untuk kategori aset di atas Rp 5 triliun. Selanjutnya UUS terbaik kelompok aset antara Rp 2 triliun - Rp 5 triliun, penghargaan diberikan pada PT BPD Kalimantan Selatan. Sedangkan PT BPD Kalimantan Barat berhasil menjadi UUS terbaik untuk kategori aset di bawah Rp 2 triliun.

Sementara itu, pada kelompok asuransi syariah, penghargaan diberikan untuk tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua perusahaan asuransi umum syariah. Seperti tahun lalu, tidak ada pemisahan antara asuransi full syariah dengan asuransi cabang syariah. Predikat asuransi jiwa syariah terbaik untuk kelompok aset di atas Rp 1 triliun diraih PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Untuk Kategori aset antara Rp 200 miliar – Rp 1 triliun, berhasil diraih PT Asuransi BRI Life. Sedangkan PT Asuransi Syariah Keluarga Indonesia menjadi yang terbaik untuk kelas aset kurang dari Rp 200 miliar.

Penghargaan untuk asuransi umum syariah terbaik diberikan pada dua kelompok aset. Pada kelompok asuransi umum dengan aset di atas Rp 100 miliar, posisi terbaik diraih PT BRI Asuransi Indonesia dan untuk kategori aset di bawah Rp 100 miliar diraih oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Pemeringkatan instrumen keuangan syariah, baik sukuk maupun reksa dana syariah, merupakan hasil kerjasama Litbang Majalah Investor dengan PT Infovesta Utama, lembaga riset reksa dana dan obligasi.

Produk sukuk dinilai berdasarkan kinerja fundamental dan risk adjusted return. Dari kelompok sukuk ijarah, penghargaan diberikan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A yang diterbitkan PT Global Mediacom Tbk. Sedangkan dari kelompok sukuk mudharabah, penghargaan diraih Sukuk Mudharabah Subordinasi I BRI Syariah Tahun 2016 yang diterbitkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penghargaan untuk produk reksa dana saham syariah terbaik diberikan untuk periode 1, 3 dan 5 tahun. Tahun ini, PT Sucorinvest Asset Management mencetak rekor karena berhasil memborong penghargaan untuk periode 1, 3 dan 5 tahun untuk kelompok reksa dana saham syariah rupiah terbaik berdenominasi melalui produk andalan, Sucorinvest Sharia Equity Fund. Pada kelompok reksa dana saham syariah denominasi dolar, Mandiri Sharia Global Equity Fund dari PT Mandiri Manajemen Investasi menjadi yang terbaik kategori 1 dan 3 tahun. Kategori ini hanya diberikan untuk periode 1 dan 3 tahun.

Sementara reksa dana campuran syariah periode 1 tahun diraih Panin Dana Syariah Berimbang dari PT Panin Asset Management. Selanjutnya Simas Balance Syariah dari PT Sinar Mas Asset Management menjadi yang terbaik untuk periode 3 tahun. Sedangkan periode 5 tahun diraih Mega Asset Madania Syariah yang diterbitkan PT Mega Asset Management. Insight Simas Asna Pendapatan Tetap Syariah I Asna yang diterbitkan PT Insight Investments Management berhasil menjadi reksa dana pendapatan tetap syariah periode 1 tahun. Untuk pendapatan tetap periode 3 tahun penghargaan diberikan pada Shinhan Sukuk Syariah I dari PT Shinhan Asset Management Indonesia. Sedangkan periode 5 tahun diraih RD Hajj Syariah I Hajj dari PT Insight Investments Management.

PT Sucorinvest Asset Management juga berhasil menempatkan produknya, Sucorinvest Sharia Market Fund menjadi reksa dana pasar uang syariah terbaik periode 1 tahun. Lebih lanjut, Danareksa Indeks Syariah yang dikelola PT Danareksa Investment Management tampil sebagai ETF syariah terbaik periode 1 tahun, dan untuk periode 3 tahun diraih Premier ETF Syariah JII dari PT Indo Premier Investment Management. Selain itu, PT Sucorinvest Asset Management berhasil menempatkan produknya, Sucorinvest Sharia Money Market Fund sebagai reksa dana pasar uang syariah terbaik periode 1 tahun. Sedangkan Pinnacle Sharia JII Tracker dari PT Pinnacle Persada Investama menjadi RD ETF & Indeks syariah terbaik periode 1 tahun.

Penghargaan Khusus

Empat perusahaan syariah mendapatkan penghargaan khusus, terdiri atas bank syariah, unit asuransi jiwa syariah, unit asuransi umum syariah, dan reasuransi syariah. Bank syariah yang mendapat penghargaan khusus adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.

Di asuransi jiwa syariah, yang mendapat penghargaan khusus adalah PT Prudential Life Assurance. Prudential mampu mencatatkan pendapatan kontribusi tertinggi di masa pandemi. Di asuransi umum, penghargaan khusus diberikan kepada PT Asuransi Sinarmas sebagai unit asuransi umum syariah yang meraih laba tertinggi di masa pandemi. Sedangkan, PT Reasuransi Syariah Indonesia diganjar penghargaan khusus karena tercatat sebagai reasuransi syariah yang memperoleh pendapatan kontribusi tertinggi di masa pandemi.

Tokoh Syariah

Majalah Investor bersama Tim Juri Investor Best Syariah Awards 2021 juga memberikan apresiasi khusus kepada para Tokoh Syariah terbukti ini telah berkontribusi signifikan bagi kemajuan industri keuangan syariah Indonesia. Dari kelompok ulama, Dewan Juri sepakat menetapkan Mohammad Nuh sebagai Tokoh Syariah 2021. Dewan Juri menilai, kontribusi Nuh, sudah dimulai sejak ia belum menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi, dikukuhkan sebagai tokoh praktisi syariah 2021. Mantan direktur Bank Mandiri ini dinilai berjasa mengawal sejak proses merger tiga bank syariah pelat merah hingga terbentuknya bank syariah terbesar nasional. Sedangkan Tokoh Syariah 2021 dari kelompok ekonom dianugerahkan pada Euis Amalia Menurut Dewan Juri, Euis Amalia yang kini mejadi Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah berdedikasi optimal bagi pengembangan pendidikan ekonomi syariah di Indonesia maupun bagi perekonomian syariah Indonesia.

Investor Best Syariah Awards 2021 tahun ini merupakan penghargaan ke-16 yang diselenggarakan secara rutin oleh Majalah Investor. Sedangkan penghargaan untuk Tokoh Syariah memasuki tahun ke-13. “Pemeringkatan khusus untuk bisnis dan produk syariah ini punya tujuan mendorong industri industri keuangan syariah di Indonesia bisa berkontribusi lebih optimal sesuai potensinya yang sangat besar,” ujar Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings, Primus Dorimulu, Kamis (21/10/2021).

Kriteria Penilaian

Penilaian kinerja keuangan institusi syariah sebagian besar mengacu pada penilaian institusi konvensional, namun beberapa kriteria disesuaikan dengan parameter syariah. Pemeringkatan bank syariah, asuransi syariah dan multifinance syariah hanya menggunakan penilaian kuantitatif berdasarkan kinerja finansial. Dalam penilaian kuantitatif, ada sejumlah parameter yang digunakan untuk penilaian.

Pada bank syariah, misalnya, digunakan 17 indikator, termasuk CAR (capital adequacy ratio), NPF (non-performance financing), ROA (return on asset), ROE (return on equity), NIM (net interest margin), BOPO, cash provision, pertumbuhan pembiayaan, return mudarabah, return ijarah. Dewan Juri Investor Best Syariah Award 2021 beranggotakan para pakar di industri keuangan syariah, yakni konsultan keuangan syariah, Adiwarman Karim, Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah Iggi Achsien, Ketua Dewan Asuransi Indonesia sekaligus Ketua Asosiasi Asuransi Indonesia, Tatang Nurhidayat, Wakil Rektor Bidang Pengembangan Bisnis, President University, Dr Josep Ginting, dan praktisi industri keuangan syariah, Imam T Saptono.

Sumber: BeritaSatu.com