James Riady Raih Penghargaan Lifetime Achievement di Golden Property Awards 2021

Jakarta, Beritasatu.com – Deputi Chairman Lippo James Riady meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang Golden Property Awards 2021 yang diselenggarakan Indonesia Property Watch bersama 99 Group Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi James T. Riady dalam memajukan industri properti di Indonesia.

Bagi James, penghargaan yang diterimanya ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh masyarakat, seluruh stakeholder, dan kalangan umum yang memberikan kepercayaan kepada Lippo, serta pemain lain di industri properti yang telah membuka pasar dan membangun ekosistem industri properti.

“Saya bersyukur mendapat penghargaan ini. Ke depan tentu butuh komitmen yang lebih lagi dari rekan-rekan untuk bekerja lebih keras membangun bangsa melalui bidang properti, sehingga dapat meningkatkan standar hidup dengan mengurangi defisit perumahan yang ada sekarang di Indonesia,” kata James T. Riady usai menerima penghargaan Lifetime Achievement di ajang Golden Property Awards 2021, Kamis (21/10/2021).

Diungkapkan James, sektor properti bukan sekedar suatu bisnis, melainkan telah menjadi tulang punggung dalam membangun bangsa. James juga meyakini prospek sektor properti ke depan akan semakin besar, salah satunya didorong oleh perubahan gaya hidup masyarakat di masa pandemi Covid-19.

“Dengan adanya pandemi ini, banyak yang akan bekerja dari rumah, work from home. Karena itulah setiap orang mulai memikirkan apakah infrastruktur yang ada di rumah masing-masing memadai untuk mendukung work from home, dan bagaimana work from home ini memperhatikan protokol Covid-19. Jadi prospeknya sangat baik sekali, di seluruh dunia pun minat untuk memiliki rumah sendiri meningkatnya luar biasa, begitu juga dengan di Indonesia,” kata James.

Selain James T. Riady, dua tokoh lainnya yang juga meraih penghargaan Lifetime Achievement dalam ajang ini yakni Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, serta Chairman Sinarmas Land Muktar Widjaja.

