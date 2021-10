Airlangga: Pengendalian Pandemi yang Tepat Percepat Pemulihan Ekonomi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Saat ini pandemi Covid-19 di Indonesia relatif terkendali dengan baik. Tercatat untuk kasus harian mencapai 3,53 per 1 Juta penduduk dengan tingkat dan Rt rendah 0,73, yang berarti laju penularan terkendali. Terkendalinya penanganan pandemi akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

“Angka ini lebih rendah dibanding negara lain seperti Singapura, Inggris atau Malaysia,” kata Menko Perekonomian, sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto kepada media Kamis (21/10/2021).

Sementara dalam upaya pemulihan ekonomi juga membaik. Pada awal masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin tahun 2019, ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5% dan secara khusus 4,97% di kuartal IV 2019. Selama masa pandemi 2020, ekonomi Indonesia dan global yang terguncang, mampu menahan kontraksi ekonomi pada 2020 hanya sebesar -2,07% (year on year/yoy) dan menjadi peringkat empat di antara negara G-20. Tahun 2021, penguatan pengendalian pandemi berhasil mendorong ekonomi Indonesia untuk tumbuh sebesar 7,07% YoY di kuartal II 2021. Pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan triwulan tertinggi sejak krisis sub-prime mortgage. “Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini diperkirakan akan mencapai 3,7% hingga 4,5%,” kata Airlangga.

Dari sisi pengendalian harga, inflasi Indonesia juga menunjukkan capaian yang patut diapreasiasi. Inflasi tahun 2019 tercatat sebesar 2,72%. Hingga September 2021 inflasi masih terjaga rendah dan stabil di level 1,60% yoy dengan tiap komponennya juga berada dalam tren penurunan.

Dari sisi kemiskinan dan pengangguran yang sempat meningkat akibat Covid-19, kini telah berhasil diturunkan. Angka kemiskinan dari 10,19% pada September 2020 turun menjadi 10,14% pada Maret 2021. Sementara angka pengangguran dari 9,77jt orang (7,07%) menjadi 8,75jt orang (6,26%)

Airlangga menjelaskan pengangguran ini dapat diatasi melalui berbagai program. Salah satunya yaitu Kartu Prakerja. Pada tahun 2021, dari batch 12 ke-21 juga telah disalurkan 5,9 juta Kartu Prakerja dengan total insentif sebesar Rp 9,5 triliun.

Untuk program pengentasan kemiskinan, telah disusun Strategi Penanganan Kemiskinan Ekstrem yakni dengan mengurangi Beban Pengeluaran: melalui PKH, Kartu Sembako, Subsidi Listrik dan LPG, dan lain-lain.

Kemudian meningkatkan produktivitas dan pemberdayaan terutama pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan ultra mikro, KUR, Padat Karya Tunai Dana Desa, BUMDes, Kartu Prakerja, dan lain-lain. Ketiga perbaikan Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Dari sisi investasi Airlangga menyatakan pada 2019 realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mampu tumbuh masing-masing 10% dan 17,6% (yoy). Namun kini, hingga semester I 2021 PMDN dan PMA mampu tumbuh masing-masing 3,5% dan 16,8% (yoy), dan secara total 10% yoy.

Neraca Perdagangan

Kondisi Neraca Perdagangan saat ini jauh lebih baik dibandingkan sebelum pandemi. Sampai dengan September 2021, rata neraca per bulan mengalami surplus US$ 2,8 miliar. Bahkan pada September 2021 mengalami surplus US$ 4,37 miliar. Padahal tahun 2019 mengalami defisit sebesar -US$ 0,3 miliar.

