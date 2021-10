Work From Home Diyakini Dorong Permintaan Properti

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:50 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Deputi Chairman Lippo James T. Riady meyakini prospek sektor properti ke depan akan semakin cerah. Salah satunya didorong perubahan gaya hidup masyarakat selama pandemi Covid-19 seperti work from home (WFH) atau bekerja dari rumah.

“Dengan pandemi ini, banyak yang akan bekerja dari rumah, work from home. Karena itulah setiap orang mulai memikirkan apakah infrastruktur yang ada di rumah masing-masing memadai untuk mendukung work from home, dan bagaimana work from home ini memperhatikan protokol Covid-19. Jadi prospeknya sangat baik sekali, di seluruh dunia pun minat untuk memiliki rumah sendiri meningkatnya luar biasa, begitu juga dengan di Indonesia,” kata James T. Riady usai menerima penghargaan Lifetime Achievement di ajang Golden Property Awards 2021, Kamis (21/10/2021).

Namun diakui James, pandemi Covid-19 juga memberikan tantangan yang besar bagi group Lippo dan juga pelaku lain di industri properti maupun industri lainnya.

“Tantangan ke depan sangat berat. Kita melihat dengan adanya Covid-19, uang begitu banyak yang sudah dicetak masuk ke sistem, sehingga banyak sekali suku bunga rendah. Tetapi jelas 1-2 tahun ke depan ini akan reverse kembali, uang akan mulai ditarik, akan terjadi pengetatan. Secara spesifik, kita juga menghadapi banyak masalah. Di beberapa negara di luar negeri, kalau kita beli tanah ada financing, di Indonesia tidak ada. Sistem KPR (kredit pemilikan rumah) juga menurut banyak masukan masih perlu peningkatan yang jauh lebih baik daripada sekarang,” kata James.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda juga meyakini prospek industri properti ke depan akan semakin cerah. Dukungan pemerintah melalui berbagai stimulus juga turut mendorong permintaan rumah di tengah pandemi. Antara lain fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) atas properti yang diperpanjang hingga Desember 2021. Dukungan lainnya juga diberikan Bank Indonesia melalui pelonggaran rasio loan to value/financing to value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti (rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan yang diperpanjang hingga 31 Desember 2022.

“Dari stimulus-stimulus yang ada, salah satunya yang PPN, ada kenaikan penjualan yang sangat signifikan untuk rumah-rumah yang ready stock,” ungkap Ali.

Sumber: BeritaSatu.com