ESDM: Tarif Listrik Tetap hingga Akhir Tahun

Kamis, 21 Oktober 2021 | 19:16 WIB

Oleh : Rangga Prakoso / WBP

Jakarta, beritasatu.com - Pemerintah memastikan tarif dasar listrik subsidi dan nonsubsidi tidak mengalami perubahan hingga akhir tahun, meskipun harga komoditas seperti batu bara melambung. Harga batu bara merupakan salah satu komponen dalam menghitung tarif dasar listrik nonsubsidi. Komponen lainnya yakni nilai tukar rupiah (kurs), harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) serta inflasi.

"Kondisi listrik lebih dari cukup dan tidak ada perubahan tarif listrik. Dari sisi pasokan dan kesiapan kapasitas terpasang lebih dari cukup," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana di Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Rida menuturkan harga batu bara dipatok sebesar US$ 70 per ton. Bila harga melampaui US$ 70 per ton, pemerintah akan mensusbidi. Kebijakan ini untuk menjaga biaya pokok produksi pembangkit listrik dan pada akhirnya membuat tarif listrik stabil. Pembangkit listrik berbahan bakar batu bara merupakan penopang mayoritas kebutuhan energi nasional. "PLN tetap beli US$ 70. Ini bentuk negara hadir menjamin harga," tuturnya.

Dia mengataka, tarif listrik pelanggan nonsubsidi tetap sebesar Rp 1.444,70 per kWh. Mereka adalah pelanggan tegangan rendah (TR) seperti pelanggan rumah tangga dengan daya 1.300 VA, 2.200 VA, 3.500VA sampai 5.500 VA, 6.600 VA ke atas, pelanggan bisnis dengan daya 6.600 sampai 200 kVA, pelanggan pemerintah dengan daya 6.600 sampai 200 kVA, dan penerangan jalan umum. Begitu halnya pelanggan subsidi yakni rumah tangga 900 VA-RTM, tarifnya tidak naik atau tetap sebesar Rp 1.352 per kWh.

Adapun pelanggan tegangan menengah (TM) seperti pelanggan bisnis, industri, pemerintah dengan daya >200 kVA, dan layanan khusus, besaran tarifnya tetap sebesar Rp 1.114,74 per kWh.

Sedangkan bagi pelanggan tegangan tinggi (TT) yang digunakan oleh industri dengan daya >30.000 kVA ke atas, tarif juga tidak mengalami perubahan, yaitu Rp 996,74 per kWh.

Adapun tarif tenaga listrik untuk 25 golongan pelanggan bersubsidi lainnya juga tidak mengalami perubahan, besaran tarifnya tetap. Sebanyak 25 golongan pelanggan ini tetap diberikan subsidi listrik, termasuk pelanggan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), bisnis kecil, industri kecil, dan kegiatan sosial. Bahkan pemerintah memberikan perlindungan sosial atas dampak Covid-19 melalui pemberian diskon tarif tenaga listrik untuk rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, serta pelanggan bisnis kecil 450 VA dan industri kecil 450 VA.

Sumber: Investor Daily