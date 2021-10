Golden Property Awards 2021 Beri 31 Penghargaan untuk 71 Pemenang

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:02 WIB

Oleh : Herman / WBP

CMO Lippo Homes Jopy Rusli (kiri) bersama dengan CCO PT Lippo Karawaci, Tbk Adrian Anwar (kedua dari kanan), COO Lippo Karawaci dan CEO Lippo Cikarang Rudi Halim (kedua dari kiri) berfoto bersama saat menghadiri Golden Property Award 2021, Jakarta, Kamis 21 Oktober 2021. Lippo Group meraih 10 penghargaan diantaranya Lifetime Achievement, Best of The Best Millenial Housing Development untuk Cendana Homes, Best Architectural Design Concept For Premium SOHO, Best Compact Development untuk Rolling Hills Karawang, Best of The Best Compact Development untuk Waterfront Estate, Best Urban Apartment untuk Meikarta District 1, Most Influential Property Figure in Marketing untuk Jopy Rusli. (Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah)

Jakarta, Beritasatu.com - 99 Group bersama Indonesia Property Watch (IPW) menggelar Golden Property Awards 2021, ajang penghargaan yang diselenggarakan secara independen dengan metode penilaian berbasis riset dan survei. Tahun ini merupakan edisi keempat penyelenggaraan acara yang dimulai pertama kali pada 2015.

Berbekal IPW Standard Project Rating 2.1 yang telah disempurnakan, proses penilaian Golden Property Awards 2021 berhasil menyeleksi ratusan proyek dari pengembang properti yang mendaftar. Sejak dibuka pendaftarannya pada September 2020 lalu, tercatat 138 proyek yang lolos menjadi peserta yang memperebutkan 31 penghargaan untuk 71 pemenang.

BACA JUGA Work From Home Diyakini Dorong Permintaan Properti

“Dengan adanya Standard Project Rating 2.1, IPW berkomitmen untuk memberikan penilaian yang profesional dan reliable. Jadi, semua peserta yang dipilih menjadi pemenang Golden Property Awards 2021 sudah pasti merupakan best of the best di kategorinya masing-masing,” tutur CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam acara pemberian penghargaan Golden property Awards 2021 di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Kamis (21/10/2021).

Ali menyampaikan, Indonesia Property Watch menerjunkan puluhan tim inti untuk melakukan pengecekan langsung ke lapangan, bukan sebatas desktop analysis. Perwakilan tim penilai juga diterjunkan sebagai mysterious consumer untuk melihat pelayanan yang dilakukan oleh tenaga pemasar masing-masing proyek.

Dari hasil penilaian, Golden Property Awards 2021 menetapkan penerima penghargaan yang dibagi dalam enam kategori yakni proyek, perusahaan, desain arsitektur, digital marketing, perbankan, dan individu. Asal daerah peserta proyek tahun ini meliputi Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Serang-Cilegon, dan Karawang.

BACA JUGA James Riady Raih Penghargaan Lifetime Achievement di Golden Property Awards 2021

Penghargaan tertinggi atau Lifetime Achievement Awards untuk para profesional yang telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk industri properti diberikan kepada Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata, Deputy Chairman Lippo James Riady, dan Chairman Sinar Mas Land Muktar Widjaya.

Selain Lifetime Achievement Awards, penghargaan dari kategori perusahaan juga menjadi highlight dari Golden Property Awards 2021. Dalam kategori ini, penilaian diberikan kepada para perusahaan yang mengantisipasi persaingan teknologi di era 4.0. Penilaian juga dilakukan untuk melihat berbagai aktivitas perusahaan dengan melibatkan para pakar di bidangnya dengan kriteria debt to asset ratio, gross debt to equity ratio, current ratio, net margin, return on equity (ROE), dan return on asset (ROA).

Untuk Developer of the Year diraih BSD City, Property Brand of the Year dimenangkan Sinar Mas Land, Best State-Owned Enterprise & Subsidiaries in Property Business diberikan kepada PT Adhi Commuter Properti, Best Public-Listed Property Company of the Year diraih PT Bumi Serpong Damai Tbk, Most Trusted Real Estate Agent Company didapat ERA Indonesia, dan Best Innovative Real Estate Agent Company diberikan kepada Century 21 Indonesia.

Untuk kategori proyek yang terdiri dari 10 kategori, Cendana Homes @Lippo Village meraih penghargaan di kategori Millenial Housing Development. Kemudian Chief Marketing Officer PT Lippo Karawaci Tbk Jopy Rusli juga meraih penghargaan individu untuk kategori Most Influential Property Figure in Marketing.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com