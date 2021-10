Indonesia Perlu Tingkatkan Kinerja untuk Jadi Pusat Keuangan Syariah Dunia

News Director Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu bersama para Dewan Juri Best Syariah Awards 2021 Adiwarman Karim, Tokoh Ulama Prof. Dr. Ir. M. Nuh, Tokoh Praktisi Perbankan / Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Tokoh Akademisi Prof. Dr. Euis Amalia M. Ag dan penerima penghargaan diantaranya Head of Sharia Consumer PT Bank CIMB Niaga Tbk Bung Aldilla, Compliance Director PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Januar Saptawidjaja Jahja, EVP Syariah PT BRI Asuransi Indonesia Eka Indria, Head of Syariah PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Yusron, Sales & Product Director PT Mandiri Manajemen Investasi Kun Listyaningsih, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto, Direktur PT Sinarmas Asset Management Jamial Salim, Direktur Investment PT Mega Asset Management Suryani Salim, Direktur PT Insight Investment Management Ria Meristika Warganda, PT. Shinhan Asset Management Indonesia Ryan Aditya Putra, Direktur PT Indo Premier Investment Management Suwito Haryatno, Chief Marketing & Communication Officer PT Prudential Life Assurance Luskito Hambali, Kepala Divisi Unit Usaha Syariah PT Asuransi Sinar Mas Daniel B Armagatlie, Pimpinan Unit Usaha Syariah BRI Life Basuki Ahmad, PT Sucorinvest Asset Management, Lolita Liliana, Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management Herman Tjahjadi, Pimpinan Unit Syariah Asuransi Allianz Life Indonesia Yoga Prasetyo saat penganugerahan "Best Syariah Awards 2021" live di Beritasatu News Channel, live via zoom dan live streaming di Beritasatu.com pada Kamis 21 Oktober 2021. (Foto: Beritasatu Photo/Uthan)