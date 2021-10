Bitcoin ETF Resmi Diperdagangkan, Bitcoin Tembus ke Rp 932 Juta

Kamis, 21 Oktober 2021 | 20:36 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga Bitcoin (BTC) terus menguat tembus Rp 900 juta atau lebih, tepatnya Rp 932 juta (dengan kurs rupiah hari ini) berdasarkan data Indodax.com.

CEO Indodax Oscar Darmawan mencoba untuk membandingkan harga Bitcoin secara year to year (Oktober 2020-Oktober 2021). “Kabar ini tentu menggembirakan untuk investor. Apabila menilik ke bulan Oktober 2020 dimana harga satu Bitcoin hanya sebesar Rp 190 juta, tentu harga Bitcoin sudah naik 391% jadi Rp 932 juta. Kenaikan harga ini nyatanya diikuti mayoritas aset kripto lainnya,” kata Oscar dalam keterangan tertulis, Kamis (21/10/2021).

Bitcoin nyatanya terus menunjukkan pergerakan naik turun harga yang fantastis dari awal tahun 2021 sampai sekarang. Pergerakan harga dipengaruhi beberapa sentimen pasar. Salah satunya pemberitaan di media massa soal Bitcoin ETF. “Bitcoin ETF yang sudah sah dan resmi diperdagangkan di Amerika Serikat pada Selasa lalu digadang-gadang menjadi faktor utama mengapa harga Bitcoin bisa melejit sampai Rp 900 juta. Bitcoin ETF ini menjadi harapan investor agar bisa menggenjot volume perdagangan kripto. Hal ini berdampak terhadap melonjaknya permintaan Bitcoin. Dengan demand yang terpengaruh oleh pemberitaan, tentu wajar saja harga Bitcoin bisa naik kembali diikuti oleh aset kripto lainnya yang juga bullish,” jelas Oscar.

BACA JUGA Bitcoin Kembali On Fire, Aset Kripto Sudah Kebal FUD

Bitcoin ETF pada Selasa (18/10/2021) untuk pertama kalinya diluncurkan di bursa Amerika Serikat, New York Stock Exchanges (NYSE). Pro Shares adalah perusahaan pertama yang memperdagangkan Bitcoin ETF berjangka di bawah ticker BITO.

Peluncuran ini terjadi karena U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) memberikan lampu hijau untuk perdagangan Bitcoin ETF Berjangka. Dengan restu yang diberikan oleh SEC ini, harga bitcoin pun terus meningkat bahkan mendekati harga all time high bitcoin yang sempat dicapai beberapa bulan yang lalu.

Melihat gebrakan baru yang dibuat oleh SEC dan Proshares, bukan tidak mungkin di kemudian hari Bitcoin dan kripto bisa semakin luas diterima oleh masyarakat. Untuk itu, Oscar merasa bahwa momen ini adalah waktu yang tepat untuk orang yang belum mulai berinvestasi di Bitcoin dan kripto agar bisa belajar dan terjun langsung.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily