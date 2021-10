Jakarta Garden City Borong 2 Penghargaan Golden Property Awards 2021

Kamis, 21 Oktober 2021 | 22:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perumahan skala kota (township) Jakarta Garden City seluas 370 hektare, yang dikembangkan PT Mitra Sindo Sukses, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk di Jakarta Timur, meraih penghargaan untuk kategori Best Large Scale Development dan Best Of The Best Large Scale Development dalam ajang Golden Property Awards (GPA) 2021 yang diselenggarakan Indonesia Property Watch (IPW) bersama 99 Group Indonesia.

GPA 2021 yang mengusung tema Property New Game, merefleksikan kebiasaan baru industri properti yang turut terdampak pandemi covid-19. Penetapan pemenang GPA 2021 diuji dalam sebuah proses penilaian yang dilakukan berbasis survei, riset, dan analisis independen, berdasarkan kriteria IPW Standard Project Rating 2,1.

Finance Director PT Modernland Realty Tbk, Herman Goh, mengatakan, pihaknya merasa bangga karena Jakarta Garden City kembali mendapatkan penghargaan di ajang Golden Property Awards 2021. Ini merupakan penghargaan keempat yang diterima sejak Golden Property Award diselenggarakan.

"Penghargaan ini membuat kami semakin semangat dalam mengembangkan proyek-proyek berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, PT Modernland Realty Tbk telah membuktikan dedikasi dan partisipasinya dalam mengembangkan industri properti terbaik di Indonesia, terutama di kawasan Jabodetabek dengan mutu kualitas tertinggi,” ujar Herman Goh, usai menerima penghargaan di ajang Golden Property Awards 2021, Kamis (21/10/2021).

Sepanjang semester I 2021, PT Modernland Realty Tbk berhasil membukukan marketing sales sebesar Rp 821 miliar atau meningkat 21% dibanding periode yang sama di tahun 2020. Untuk segmen residensial, Jakarta Garden City masih menjadi kontributor utama penjualan bagi perseroan.

Managing Director Urban Development PT Modernland Realty Tbk, David Iman Santosa, menambahkan perseroan siap menangkap setiap peluang akibat adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih hunian sebagai akibat dari pandemi Covid-19 dan penerapan kenormalan baru dalam seluruh tatanan kehidupan.

"Jakarta Garden City sangat mendukung bekerja dan belajar dari rumah karena setiap hunian yang dikembangkan didukung dengan akses internet berkecepatan tinggi dan pola hidup sehat," tambahnya.

David menjelaskan, lingkungan kawasan Jakarta Garden City sangat mendukung gaya hidup sehat. Lingkungan dan tata bangunan klaster di dalam township juga dirancang sedemikian nyaman dan asri.

Mengusung konsep hijau dan berwawasan lingkungan, disediakan taman rindang yang menghubungkan antar blok hunian, lengkap dengan jogging track dan taman bermain anak. Private club house dengan kolam renang dan fitness center juga tersedia di dalam klaster untuk mendukung gaya hidup sehat.

"Dengan mengusung desain rumah yang ramah lingkungan, setiap rumah dirancang memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang sangat baik, sehingga hemat listrik. Udara selalu mengalir bebas dengan bukaan jendela yang dibuat lebar menjadikan rumah menjadi sehat, sejuk, dan nyaman," pungkas David Iman Santosa.

