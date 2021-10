FSP Hadirkan Software Auto Trading Kripto

Jumat, 22 Oktober 2021 | 05:30 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - PT FSP hadir di Indonesia sebagai perangkat lunak (sofware) auto trading pertama di Indonesia mengukuhkan diri sebagai perusahaan yang memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial inteligence/AI) pada pasar kripto.

FSP Academy Pro optimistis produk software auto trading bakal dilirik pasar Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) FSP Hendry Susanto mengatakan, produknya mengandalkan software auto trading yang membantu masyarakat atau warga Indonesia yang ingin menempatkan sebagian dananya di pasar-pasar saham, terutama pasar kripto

“Perusahaan kita ini pada prinsipnya menjual jasa software auto trading untuk transaksi mata uang digital (kripto currency). Software ini dapat membantu para trader untuk bisa melakukan trading dan mendapatkan keuntungan yang konsisten. Saat ini banyak para klien yang mempunyai spare dana lebih dan ingin melakukan trading tapi minim bahkan tidak mempunyai keahlian. Kalau tetap melakukan trading dengan minim skill dikhawatirkan ujung-ujungnya kan merugi,” ujar dia dalam keterangannya, Kamis (21/10/2021).

Software auto trading ini, memungkinkan orang-orang yang melakukan trading namun tidak memiliki waktu dan keahlian yang cukup. Keuntungan yang diraih para pengguna software ini juga konsisten di peresntase minimum 1% per hari.

“Adanya software ini, bisa membantu kita yang kebanyakan enggak punya skill, enggak punya waktu untuk trading. Profitnya konsisten di presentase 1%,” ujar dia.

Dia menuturkan, FSP baru berdiri pada 8 Juli 2021 dan sukses melakukan trading pertama pada 12 Juli 2021.

“Baru dua bulan beroperasi semua member atau nasabah kami sudah merasakan untung dengan konsisten rata-rata per hari 1%. Tentu ini yang perlu digaris bawahi keuntungan satu persen ini. Saya kira ini tidak mudah,” ungkap Hendry.

Dia menambahkan keunggulan menggunakan software auto trading tidak hanya pada pasar trading seperti valas maupun komoditi lain. Namun, software FSP fokus utamanya hanya di pasar kripto dengan klaim software auto trading pertama di Indonesia dengan meta trader yang terkini.

“Bisa kita klaim bahwa FSP ini adalah software pertama di Indonesia dengan platform meta trader,” jelas dia.

FSP di Indonesia memiliki visi dan misi menjadi perusahaan trading software terbaik di Indonesia yang tidak hanya mengandalkan omzet dan keuntungan.

"Lebih dari itu, segi pelayanannya juga, sistem platform-nya kita sebisa mungkin memberikan yang terbaik kepada para nasabah. Misi kami itu my life is better than my dream di mana bisa dirasakan oleh seluruh anggota Fahrenheit,” pungkas dia.

