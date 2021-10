Harga Minyak Turun ke Kisaran US$ 84 Per Barel

Jumat, 22 Oktober 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terpantau melemah pada penutupan perdagangan Kamis (21/10/2021). Kabar terkait musim dingin AS yang diperkirakan bakal cukup hangat membantu menekan harga minyak yang sempat menembus US$ 86 per barel di awal sesi.

National Oceanic and Atmospheric Administration atau BMKG-nya AS memperkirakan musim dingin di AS akan lebih hangat dibandingkan rata-rata musim dingin sebelumnya.

Brent turun 1,41% ke US$ 84,61 per barel, setelah sempat menyentuh US$ 86,1 per barel. WTI turun 1,1% ke US$ 82,5 per barel.

Harga minyak sempat naik karena cadangan minyak mentah AS di Cushing, Oklahoma turun ke level terendah dalam tiga hari terakhir.

Harga minyak mentah Brent naik lebih dari 60% tahun ini, ditopang permintaan energi yang melonjak. Banyak pembangkit listrik beralih dari gas bumi dan batu bara ke minyak yang lebih murah. OPEC+ juga bergeming dalam menjaga persediaan minyak.

Sumber: CNBC.com