Bursa Asia Mixed, Investor Pantau Krisis Default Evergrande

Jumat, 22 Oktober 2021 | 08:45 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka bervariasi pada perdagangan pagi ini, Jumat (22/10/2021). Sebelumnya di Wall Street, S&P 500 ditutup ke rekor tertinggi.

Indeks Nikkei 225 Tokyo naik 0,65%, Hang Seng Hong Kong naik 0,37%, S&P/ASX 200 turun 0,06%, Kospi Korsel turun 0,02%, Straits Times Singapura naik 0,3%.

Pelaku pasar terus memantau pergerakan saham China Evergrande Group, setelah raksasa teknologi Tiongkok itu semakin mendekati gagal bayar obligasi berdenemoninasi dolar yang jatuh tempo 23 September lalu. Grace period 30 hari jatuh akhir pekan ini.

Indeks S&P 500 mengukir rekor baru pada perdagangan Wall Street, Kamis (21/10/2021) ditopang laporan kinerja emiten dan optimisme akhir tahun.

Dow Jones Industrial Average turun 0,02% ke 35.603,08. S&P 500 naik 0,3% ke rekor tertinggi 4.549,78. S&P juga mencatat rekor intraday 4.551,44. Nasdaq naik 0,62% ke 15.215,7.

Harga minyak mentah dunia terpantau melemah pada penutupan perdagangan Kamis (21/10/2021). Brent turun 1,41% ke US$ 84,61 per barel, setelah sempat menyentuh US$ 86,1 per barel. WTI turun 1,1% ke US$ 82,5 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com