Akhir Pekan Indeks Rawan Terkoreksi, Simak Saham-saham Ini

Jumat, 22 Oktober 2021 | 09:35 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan akhir pekan, Jumat (22/10) diproyeksikan melemah akibat potensi tekanan jual.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, hari ini indeks diproyeksikan melanjutkan pelemahan yang terjadi pada perdagangan Kamis (21/10) ke level 6,632 atau terkoreksi 0,3%. Hal itu sejalan dengan posisi IHSG yang masih berada pada fase koreksi wave (IV).

"Sehingga IHSG masih rawan terkoreksi ke rentang 6,457-6,545," jelas MNC Sekuritas, Jumat (22/10).

Adapun pada perdagangan hari ini, cermati level support di 6,573, 6,451 dan resistance di 6,680 dan 6,690. Lebih lanjut, agar tetap cuan, para investor disarankan cermati saham-saham sebagai berikut;

MPPA - Spec Buy (610)

Pada perdagangan kemarin (21/10), MPPA ditutup menguat signifikan sebesar 9,9% ke level 610 diikuti dengan besarnya tekanan beli. Kami perkirakan, saat ini posisi MPPA sedang berada di awal wave 1 dari wave (C). Hal ini berarti, MPPA berpeluang melanjutkan penguatannya selama tidak terkoreksi ke bawah 540.

Spec Buy: 570-610

Target Price: 665, 820

Stop loss: below 540

CENT - Buy on Weakness (326)

Kemarin (21/10), CENT ditutup menguat 3,8% ke level 326 diikuti dengan munculnya tekanan beli yang besar. Posisi CENT saat ini diperkirakan sedang berada di akhir wave [i] dari wave C dari wave (B), sehingga CENT rawan terkoreksi terlebih dahulu untuk membentuk wave [ii]. Manfaatkan koreksi CENT untuk melakukan BoW.

Buy on Weakness: 294-320

Target Price: 350, 370

Stop loss: below 280

BIRD - Buy on Weakness (1,440)

BIRD ditutup menguat 4,3% ke level 1,440 pada perdagangan kemarin (21/10). Saat ini posisi BIRD kami perkirakan sudah berada di akhir wave (v) dari wave [iii] dari wave 3, sehingga BIRD rawan terkoreksi untuk membentuk wave [iv] terlebih dahulu. Setelah wave [iv] terbentuk, maka BIRD berpeluang menguat kembali untuk membentuk wave [v] dari wave 3.

Buy on Weakness: 1,300-1,420

Target Price: 1,535, 1,600

Stop loss: below 1,280

DOID - Spec Buy (302)

DOID ditutup terkoreksi agresif sebesar 6,2% ke level 302 pada perdagangan kemarin (21/10) dan diiringi dengan adanya peningkatan volume jual. Kami perkirakan, posisi DOID saat ini sedang membentuk akhir wave [b] dari wave D. Hal ini berarti, koreksi DOID akan relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali, selama DOID tidak terkoreksi ke bawah 282.

Spec Buy: 294-302

Target Price: 320, 360

Stop loss: below 282

