Wapres: 2021, Momentum Kebangkitan Pesantren dan Keuangan Syariah Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden (Wapres) yang juga Ketua Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) KH Ma'ruf Amin mengatakan, tahun 2021 merupakan momentum bagi kebangkitan pesantren dan keuangan syariah Indonesia. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan umat dan ekonomi nasional.

“Kita melihat bahwa tahun ini merupakan momentum kebangkitan baik bagi pesantren maupun keuangan syariah Indonesia,” kata Wapres pada peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan Peluncuran Logo Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres menyampaikan apresiasi mendalam atas penetapan Hari Santri Nasional berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2015, yang kini diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Disebutkan, Hari Santri Nasional merupakan penghargaan pemerintah kepada kaum santri atas peran dan pengabdiannya dalam pembangunan nasional.

Disebutkan, kaum santri dan seluruh subkultur pesantren selalu hadir dalam setiap langkah kebangsaan dan pembangunan, sejak era pergerakan menuju kemerdekaan hingga era merajut kemajuan seperti sekarang ini.

“Perjuangan bangsa menanggulangi Covid-19, kaum santri juga berperan dalam memberikan teladan dan keyakinan kepada masyarakat tentang pentingnya disiplin protokol kesehatan dan vaksinasi sebagai kunci utama mengatasi pandemi Covid-19,” kata Wapres.

Semangat dan keteladanan inilah, lanjutnya, menjadi esensi dari tema Hari Santri Nasional 2021 yaitu “Santri Siaga Jiwa Raga.” Sementara itu, sejak 2020 seluruh elemen bangsa juga menyaksikan perkembangan ekonomi syariah yang cukup menggembirakan.

Menurut Wapres, saat ini ekonomi syariah tidak lagi sekadar menjadi pilihan bagi komunitas muslim saja, tetapi telah menjadi salah satu penopang kekuatan ekonomi nasional. Sejalan dengan kemajuan industri produk halal yang terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, termasuk selama pandemi Covid-19, potensi industri keuangan syariah nasional juga tidak kalah besar.

Wapres mengungkapkan, menurut laporan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) ) 2020, Indonesia masuk 5 besar dari 135 negara berdasarkan negara dengan nilai asetnya yang mencapai US$ 3 miliar di bawah Arab Saudi US$ 17 miliar, Iran US$ 14 miliar, Malaysia US$ 10 miliar, dan Persatuan Emirat Arab US$ 3 miliar.

"Kita meyakini bahwa posisi Indonesia masih sangat mungkin untuk meningkat lagi bahkan menjadi pemain kunci

industri keuangan syariah dunia. Komitmen untuk memperkuat pembangunan ekonomi syariah di Indonesia perlu terus kita perkuat dan teguhkan dengan kaum santri sebagai bagian penting dari Masyarakat Ekonomi Syariah,” katanya.

Hadir pada kesempatan itu, Gubernur Bank Indonesia (BI) yang juga Ketua Dewan Pakar MES Perry Warjiyo, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga Ketua MES Erick Thohir, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Hery Gunardi, pimpinan lembaga negara, dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju.

