Meski Krisis Gas Mereda, Harga Minyak Naik karena Pasokan AS Minim

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 06:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melanjutkan kenaikan pada Jumat (22/10/2021) di tengah ketatnya pasokan Amerika Serikat (AS), bahkan ketika harga batu bara dan gas mereda, membatasi peralihan bahan bakar yang memicu permintaan minyak untuk listrik.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 1,26, atau 1,5%, menjadi US$ 83,76 per barel. Minyak mentah berjangka Brent naik 92 sen, atau 1,09%, menjadi US$ 85,53 per barel. Brent menyentuh level tertinggi 3 tahun di US$ 86,10 pada Kamis (21/10/2021) tetapi secara mingguan cenderung stagnan atau tidak berubah.

Pasar mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun pada awal pekan ini di tengah kekhawatiran kekurangan batu bara dan gas di Tiongkok, India, dan Eropa, yang mendorong peralihan bahan bakar ke solar dan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik.

"Pelemahan harga gas alam dan batu bara akan menghilangkan beberapa dukungan untuk pasar minyak," kata ahli strategi komoditas ING dalam sebuah catatan.

Minyak mentah AS naik 0,5% untuk minggu ini, bertahan tidak jauh dari level tertinggi 7 tahun awal pekan ini karena investor mengamati stok minyak mentah yang rendah di lokasi penyimpanan utama Cushing di Oklahoma, AS.

Data Administrasi Informasi Energi AS pada Rabu (20/10/2021) menunjukkan stok minyak mentah di Cushing turun menjadi 31,2 juta barel, level terendah sejak Oktober 2018, meskipun produksi minyak mentah kilang berkurang dalam seminggu hingga 15 Oktober.

Sumber: BeritaSatu.com