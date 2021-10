Performance Growth Summit Indonesia Bantu Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 11:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka menghadirkan strategi performance marketing untuk pelaku bisnis, jaringan affiliate marketing Accesstrade Indonesia menyelenggarakan konferensi tahunan bertajuk Performance Growth Summit Indonesia 2021 (PGS Indonesia 2021). Sejumlah pakar marketing andal memberikan pemaparan dalam acara bertema “Performance Marketing Strategies for 2022 and Beyond” pada pekan ini.

“Konferensi ini diharapkan menambah wawasan baru bagi para pelaku bisnis untuk menentukan strategi performance marketing mana yang sesuai dalam meningkatkan performa bisnis," kata CEO Interspace Indonesia, perusahaan yang menaungi Accesstrade Indonesia, Prayudho Rahardjo dalam keterangan tertulisnya Sabtu (23/10/2021).

Dia mengatakan PGS Indonesia 2021 merupakan ajang networking bagi pelaku industri performance marketing lainnya seperti pengiklan (advertiser), penayang iklan (publisher), solution provider dan agensi digital marketing untuk berinteraksi satu sama lain.

Konferensi virtual ini terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi panel, networking pameran booth virtual. Hadir brand ternama di antaranya MGID, Aarki, Canva, Exabytes Indonesia, Rumah Zakat, Ziliun, dan lainnya.

Sementara pembicara yang hadir di antaranya Fitria R. Hasbullah (Head of Business Development, Interspace Indonesia), Budiono Darmawan (Chief of Marketing, Ruparupa.com), Yogie Prasetia (Department Head E-Commerce, 3Second). Selain itu, Claire Cruz (Director of Client Services Asia, Aarki), Dina Febriyani (Publisher Optimization Specialist, Interspace Indonesia), Donny Ariswidiyan (Head of Product & Technology, Dealio), Vina Oktavia Setiawan (Business Strategic Product Manager, Getplus). Ada juga Pratama Agus Nugroho (Digital Marketing Growth Manager, Home Credit Indonesia), Rurin Susanti (Senior Manager Native Acquisition, MGID Indonesia).

Accestrade sebagai penyedia platform affiliate marketing berbasis cost-per-action (CPA) merupakan jaringan affiliate marketing terbesar di Jepang dan Asia Tenggara. Accesstrade Indonesia yang telah dioperasikan Interspace Indonesia sejak 2013 berkomitmen akan terus membantu para advertiser (pengiklan) serta para publisher (penayang iklan) untuk meningkatkan performance dan return of investment (ROI) untuk meningkatkan jumlah pengiklan.

Sumber: BeritaSatu.com