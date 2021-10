SiCepat Ekspres Kembali Tambah Kepemilikan Saham di DMMX 6,05%

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT SiCepat Ekspres Indonesia (SiCepat), perusahaan jasa logistik, kembali menambah kepemilikan sahamnya di PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) sebanyak dengan 6.831.300 lembar saham menjadi 6,05% saham dari semula 5.96% saham.

"SiCepat mengalokasikan dana sebesar Rp 15,97 miliar untuk menambah kepemilikan tersebut," kata Chief Executive Officer SiCepat Ekspres, The Kim Hai dalam keterangan tertulisnya Sabtu (23/10/2021).

Transaksi saham DMMX berlangsung pada 21 Oktober 2021. Adapun pembelian dilakukan di harga Rp 2.330 per saham.

Kim mengatakan dengan menggeliatnya ekonomi seiring menurun kasus Covid-19, diperlukan sinergi yang semakin erat dengan mitra bisnis seperti DMMX. Menurutnya, DMMX dengan jaringan distribusi point of present (POP) sekitar 100.000 yang terdiiri dari toko tradisional, modern retail dan sarana transportasi merupakan sinergi yang bagus SiCepat untuk mengembangkan jaringan drop- point dan pick-up point. "Ekspansi jaringan DC (distribution center) berupa warehouse dan titik-titik pool kendaraan juga dapat dialokasikan dengan lebih akurat karena sudah adanya last mile point dengan bersinergi dengan DMMX,” kata The Kim Hai.

Di sisi lain, SiCepat juga akan meluncurkan bisnis baru untuk kendaraan bertenaga listrik (motor listrik) dan stasiun pengisian baterai bagi pengguna kendaaran listrik dalam waktu dekat ini. Ketersediaan tempat untuk stasiun pengisian baterai menjadi penting dalam bisnis ini. "Untuk dapat mengakuisisi POP dalam jumlah masif dan waktu cepat, diperlukan sinergi dengan mitra seperti DMMX," kata dia.

Melalui sinergi ini, maka para mitra DMMX yang tergabung dalam jaringan distribusi akan mendapat pendapatan baru sebagai agen drop-point dan pick- up center dari SiCepat. Adapun untuk stasiun pengisian baterai merupakan tambahan ads inventory (LED display ads) baru bagi bisnis cloud advertising SiCepat yang berpotensi untuk menambah pendapatan bagi perusahaan.

Sebelumnya, PT SiCepat Ekspres Indonesia (SiCepat) telah menjalin kerjasama dengan PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) dalam hal digital cloud ad yang tersebar pada beberapa service points SiCepat. Kerja sama ini merupakan pengembangkan platform komersial untuk jaringan ritel UMKM DMMX bersama jaringan logistik SiCepat.

Sumber: BeritaSatu.com