UKM Binaan Kemendag Ekspor ke Tiga Negara

Senin, 25 Oktober 2021

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui program pendampingan ekspor (export coaching program/ECP) 2021 kembali berhasil mencetak pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berorientasi ekspor, yaitu PT Agro Global Sentosa dari Makassar serta PT Mahaquinn Energi Indonesia dan PT Taiba Cococha Indonesia dari Bogor. Ketiga perusahaan ini masing-masing ekspor ke Singapura, Yordania, dan Arab Saudi.

"Meski pandemi Covid-19 belum usai, tetapi jumlah pelaku ekspor kita justru bertambah. Semoga, kegiatan ini menginspirasi pelaku usaha lain di seluruh Indonesia untuk turut mempercepat pemulihan ekonomi nasional," kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi dalam keterangan tertulisnya Senin (25/10/2021).

Didi mengatakan, Kementerian Perdagangan akan terus berupaya mendorong UMKM) Indonesia untuk menembus pasar global. Para pelaku usaha harus dapat memanfaatkan peluang dengan sebaik-baiknya. Selain itu, para pelaku usaha harus memperhatikan kondisi perekonomian pasar tujuan ekspor.

PT Agro Global Sentosa dari Makassar melakukan ekspor cengkeh lalpari ke Singapura dengan nilai transaksi US$ 90.000. Sementara PT Mahaquinn Energi Indonesia dari Bogor melakukan ekspor produk briket arang batok kelapa satu kontainer US$ 60.000 ke Yordania. Adapun PT Taiba Cococha Indonesia asal Bogor mengkspor produk briket arang batok kelapa dua kontainer ke Arab Saudi senilai US$ 60.000. "Ketiga negara itu merupakan pasar bagi produk-produk Indonesia dengan permintaan cukup besar. Yordania adalah pasar nontradisional di Timur Tengah yang terus kita dorong," jelas Didi.

Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Heryono Hadi Prasetyo menambahkan, ECP merupakan kegiatan pembinaan UKM berorientasi ekspor selama 1 tahun. Program ini telah dilaksanakan sejak 2010 oleh Balai Besar PPEI. Lingkup ECP mencakup peningkatan kualitas produk, kesiapan proses ekspor, pemasaran dan pencarian calon pembeli potensial, perbaikan manajemen produksi, daya saing produk, desain dan kemasan produk untuk tujuan ekspor, serta pengembangan tim ekspor.

Bersamaan pelepasan ekspor kali ini, untuk ECP wilayah Jabodetabek digelar pula penjajakan bisnis yang difasilitasi Atase Perdagangan Kuala Lumpur, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Chennai, ITPC Sydney, dan ITPC Jeddah. "Kami berharap melalui penjajakan bisnis ini transaksi ekspor dengan para buyers luar negeri yang dihadirkan para perwakilan perdagangan semakin meningkatkan kesuksesan peserta ECP 2021," kata Heryono.

Sumber: BeritaSatu.com