Bursa Asia Dibuka Mixed, Harga Minyak Naik

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:48 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada awal perdagangan hari ini, Senin (25/10/2021). Investor menantikan rilis kinerja HSBC dan memantau situasi Covid-19 di Tiongkok.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,64%, indeks komposit Shanghai turun 0,02%, S&P/ASX 200 naik 0,69%, Kospi Korea Selatan naik 0,03%.

Otoritas kesehatan Tiongkok mengatakan Covid-19 berpotensi kembali mewabah di Negeri Tirai Bambu tersebut. Otoritas memerintahkan semua wilayah memantau penyebaran dan mulai membatasi perjalanan.

Pelaku pasar Asia menantikan laporan keuangan HSBC siang ini. Pekan ini, investor juga menunggu laporan kinerja Apple, Microsoft, dan Alphabet.

Pagi ini, harga minyak mentah Brent naik 0,41% ke US$ 85,88 per barel. Brent naik 0,7% ke US$ 84,35 per barel.

Sumber: CNBC.com