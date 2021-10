Indeks Berpotensi Koreksi, Cermati Saham ADHI, INKP, WSBP dan UNTR

Senin, 25 Oktober 2021 | 08:53 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Senin (25/10/2021) masih rawan terkoreksi. Cermati indeks pada level support 6,573, 6451 dan resistance 6,680,6,690.

Dalam riset harian MNC Sekuritas menjelaskan, IHSG masih rawan akan koreksi pada rentang 6,457-6,545. Pasalnya, posisi indeks saat ini masih berada pada bagian wave (IV).

"Indeks bisa bergerak menguat selama mampu melewati break resistance di level 6,687," jelas MNC Sekuritas, Senin (25/10).

Untuk diketahui, pada perdagangan akhir pekan lalu, Jumat (22/10). IHSG berhasil ditutup menguat 0,2% ke level 6,643 meskipun tertahan oleh MA5.

Agar tetap cuan, investor disarankan untuk cermati saham sebagai berikut;

UNTR - Buy on Weakness

Menutup perdagangan pekan kemarin (22/10), UNTR ditutup terkoreksi 4% ke level 23,700. Kami perkirakan, posisi UNTR saat ini sudah berada di akhir wave [c] dari wave 4. Hal ini berarti, meskipun terkoreksi namun kami perkirakan sudah relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Buy on Weakness: 23,000-23,700

Target Price: 25,000, 26,000

Stoploss: below 21,950

WSBP - Spec Buy

WSBP ditutup flat ke level 163 pada perdagangan Jumat kemarin (22/10) dan tertahan oleh MA20-nya. Kami memperkirakan, saat ini posisi WSBP sudah berada di akhir wave [iv] dari wave 3 sehingga koreksi WSBP diperkirakan sudah relatif terbatas dan berpeluang menguat kembali.

Spec Buy: 152-163

Target Price: 171, 180

Stoploss: below 151

INKP - Buy on Weakness

Pada perdagangan Jumat kemarin (22/10), INKP ditutup terkoreksi 1,2% ke level 8,575 dan koreksinya tertahan oleh MA20-nya. Kami perkirakan, posisi INKP sedang berada di wave 2 dari wave (3), sehingga INKP masih dapat terkoreksi terlebih dahulu. Manfaatkan koreksi tersebut untuk BoW.

Buy on Weakness: 7,800-8,500

Target Price: 9,275, 11,000

Stoploss: below 6,800

ADHI - Buy on Weakness

ADHI ditutup menguat 4,1% ke level 1,155 pada perdagangan Jumat kemarin (22/10). Kami perkirakan, saat ini posisi ADHI masih berada di akhir wave 4 dari wave (3), sehingga pergerakan ADHI akan terkoreksi terlebih dahulu. Manfaatkan koreksi tersebut untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,025-1,125

Target Price: 1,220, 1,350

Stoploss: below 905

Sumber: BeritaSatu.com