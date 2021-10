Rencanakan Keuangan Masa Depan Hari Ini Untuk Hadapi Hari Esok yang Tak Pasti

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:54 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu karakteristik masyarakat Indonesia yang terkenal adalah selalu positif dalam memandang segala hal. Begitu mudah masyarakat Indonesia bersyukur, serta begitu lapang hati untuk menerima segala hal buruk yang terjadi. Begitu positif cara pandang masyarakat Indonesia dalam menyikapi setiap hal yang terjadi pada kehidupannya.

Jika terjadi hal yang tidak diduga, orang Indonesia sering mengucapkan dua ungkapan “Untungnya…” dan “Lihat aja besok.” Cara pandang yang terlalu positif (overconfident) membuat masyarakat memiliki kekurangan. Masyarakat Indonesia menjadi kurang tanggap dan responsif dalam membuat rencana mitigasi risiko. Gaya hidup dan tren kekinian memperburuk karakter tersebut.

Terlebih pada generasi muda saat ini yang cenderung lebih suka menikmati hidup, dan menikmati hari ini. Gaya hidup ini sering kita kenal dengan istilah You Only Live Once (YOLO). Gaya hidup yang berfokus pada saat sekarang membuat generasi muda cenderung abai atau menunda rencana masa depan. Untuk hobi, selalu berusaha terdepan, tetapi untuk masa depan, ditunda-tunda. Termasuk menunda memiliki perencanaan keuangan masa depan.

Jika kita abai terhadap rencana masa depan, atau cenderung menunda memiliki perencanaan keuangan, dapat membawa dampak yang besar jika menghadapi risiko yang dapat terjadi dalam kehidupan. Contohnya jika terjadi risiko sakit (baik sakit ringan atau sakit kritis), kecelakaan, atau meninggal dunia. Jika kita tidak memiliki perencanaan keuangan, maka impian masa depan kita dapat terganggu. Atau jangan sampai jika terjadi risiko meninggal dunia, keluarga yang ditinggalkan mengalami kesulitan untuk dapat melanjutkan hidup.

Agar lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian, Sun Life mengajak generasi muda untuk menyegerakan memiliki perencanaan keuangan. Dengan menyisihkan sedikit untuk perencanaan keuangan, justru membuat kita dapat lebih tenang dan lebih nyaman dalam menjalani hidup. Kalau ada yang menanyakan apa rencana keuangan masa depan, kita dapat menjawab dengan percaya diri dan optimis, #LihatAjaBesok!

Ketika menyusun rencana keuangan masa depan, tentunya kita harus memilih mitra yang tepat, tepercaya dan memiliki kredibilitas yang kuat.

Sun Life merupakan perusahaan penyedia layanan jasa keuangan internasional terkemuka di dunia yang berasal dari Kanada. Beragam solusi ditawarkan oleh Sun Life untuk membantu memberikan proteksi dan pengelolaan kekayaan bagi keluarga di dunia.

Sun Life sendiri telah berpengalaman selama lebih dari 150 tahun di seluruh dunia melayani jutaan keluarga membantu meraih kemapanan finansial dan menjalani hidup yang lebih cerah dan lebih sehat. Sun Life sudah bertahan melalui Perang Dunia I, Krisis Great Depression, Perang Dunia II, berbagai krisis ekonomi dunia, dan kini pandemi Covid-19. Sedangkan di Indonesia, Sun Life telah beroperasi selama lebih dari 25 tahun.

Dengan pengalaman yang panjang, Sun Life menjadi salah satu pilihan mitra perencana keuangan dengan kredibilitas yang kuat.

Tinggalkan kebiasaan menunda, terutama yang berkaitan dengan rencana masa depan. Pilihlah mitra yang kredibel dan tepercaya yang mampu membantu Anda meraih kemapanan finansial di masa depan. Sehingga kalau menghadapi pertanyaan mengenai masa depan, kita dapat percaya diri menjawab #LihatAjaBesok!

Klik di sini untuk menemukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Dapatkan informasi terkini serta tips seputar perencanaan keuangan dengan mengikuti akun sosial media kami di Instagram @Sunlife_ID dan Youtube Official Sun Life Indonesia. Anda juga bisa menghubungi kami melalui call center di nomor 1500 786.

Besok Pasti, Pasti Sun Life!

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR